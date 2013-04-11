中国3月汽车销量同比增长10.7%--中汽协

乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio 称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio ，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周四表示，3月中国汽车销量较上年同期增长10.7%。
2月汽车销量同比下滑13.6%，不过由于今年春节假期落在2月，使得当月数据有所偏差。
3月汽车厂商向经销商出货204万辆轿车、卡车及大型客车。
中汽协称，今年前三个月汽车销量增长13.2%至542万辆。(完)
(编译 王兴亚; 审校 蔡美珍)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。