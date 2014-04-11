分析师看中国3月CPI数据（更新版）

焦点：美副总统彭斯将与日财相麻生会谈 美方寻求市场准入与投资
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二将与日本副首相暨财务大臣麻生太郎于东京展开会谈，美方希望能开启美国制造商品在日本的大门，同时吸引日本投资美国的基础设施项目。
路透北京4月11日 -中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，略高于上月；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且为八个月来低点。
分析师认为，CPI微升但仍处于合理低位，PPI持续负增长与经济下行压力仍大相吻合。偏低的物价为稳增长政策提供更大空间，货币政策可能在稳健中略放松。
主要数据:
--CPI同比上涨2.4%(路透调查中值为2.5%)
--PPI同比下降2.3%(路透调查中值为下降2.2%)
--CPI环比下降0.5%，PPI环比下降0.3%
--CPI中食品价格同比上涨4.1%，非食品价格上涨1.5%
以下为市场人士的评论:
----国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：
CPI数据还是比较平稳的，因为整个经济增长动力不足，反应在物价上很难会有大的波动。目前这个数据显示，物价仍在比较合理的水平中。
整个经济目前还是处于增长压力比较大的走势。从一季度的形势来看，整个从三大需求和三大产业来看，出口下的比较快。整个世界经济没有像我们想像那么强劲的增长，而且新兴经济体的增长还是比较缓慢的。现在中国对欧洲出口较好，对美国还是较弱，因此外需还是不足。
内需方面，原来一直是寄希望于投资，尤其是经济下行过程中，投资是对于拉动经济增长最重要的动力。现在来看，主要是钱的问题。从社会的融资规模和货币投放的情况下，货币政策仍然是稳中偏紧的。从资金面上看，对后续投资短期还是有抑制作用。
--海通国际分析师胡一帆和张远：
3月CPI通胀微幅上升但仍处于同比上升2.4%的低位，远低于今年同比增长3.5%的通胀目标，并将在今年上半年保持在温和区间。较低的通胀水平为货币政策操作提供了更大的空间，其预计将逐渐宽松以支持经济增长。
预计央行在未来几个月将可能下调存款准备金率，特别是在一季度GDP同比增速低于7.5%的情况下。为增长型货币政策提供更多空间，未来几月存准率下调几率增大。
3月中国CPI通胀为同比上升2.4%，食品价格是主要原因。非食品类通胀保持从2月的同比上升1.6%降至同比上升1.5%。子类别中居住类下滑最多，从同比上升3.3%降至同比上升2.1%，其中住房租金子类别的价格从同比上升4.7%降至同比上升4.1%，主要因为各地政府纷纷推出新一轮的廉租房保障计划。
3月PPI从2月的同比下降2.0%进一步滑落至同比下降2.3%，反映了制造业所面临的疲软复苏。石油与天然气开采业下降最多。
--联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩
总体来看，CPI的表现是中规中矩的，符合预期。由于2月份受到基数效应影响，到达了CPI洼地，而3月则回到了2月前的中枢水平。
在CPI各部分中，食品价格下降明显，主要以肉类为主。这主要还是受到了供给端的波动。一方面是货币等政策的影响，另一方面则是产业反向操作熨平了周期波动。对于CPI环比的下滑，相比过往几年，并不算很夸张，主要由于暖冬因素导致消费品供给充足所致。由于肉类的短周期波动，其价格可能会在5月份见顶，达到阶段高点，随后在下半年回落；CPI的中枢也会随之回归，波动幅度减小。
对于PPI的下行，从长期来看，并不在低点。2012年3季度，PPI达到下降3.6%的大底，随后回调，长期震荡上行。短期来看，美国QE的退出致使全球货币收缩，给大宗商品价格带来负面影响。但长期来看，美国的经济复苏带来需求增长也会传到中国，带来PPI的震荡上行。同时，过剩产业的产能收缩和国家的微刺激计划，也会带来PPI的上浮。预计下半年，PPI可以回到下跌幅度1%的中枢区间。
--华融证券研究部副总经理 马兹晖：
CPI处于合理水平，其实应该算是比较理想的。环比下降主要是因为春节后食品价格的回落，也是比较正常的。全年通胀不是问题，应该在2.5%左右。
PPI也符合预期，但从趋势来看不是太好。今年前三个月环比都在下降，降幅还在不停扩大；同比降幅也一直在扩大。受基数影响，二季度同比跌幅可能收窄，但年内转正估计很难。目前企业面临的压力很大，3月工业增速好转料也有限。劳动力成本和房租相关的经济成本还是在上升，导致企业的压力更大。
面对稳增长的压力，货币政策总体稳健中可能略宽松，但不会太宽松。年内降准还是有可能的，但目前银行还在去杠杆过程中，单纯降准对实体经济融资成本的拉低恐怕作用有限。
--银河证券经济学家左小蕾：
无论是CPI的上涨还是PPI的持续回落，都有其充分的理由。CPI主要受季节性因素影响，近期猪肉价格大幅回落，直接影响CPI的涨幅，且远低于年初设定的3.5%的目标水平，显示物价仍处于合理区间内。
而PPI的持续回落则与政府淘汰落后产能有直接关系，企业利润的下降，去产能化等均影响到PPI，因此持续回落也在意料之中。且通常看一季度的经济数据对全年的指导意义有限，不宜过份解读。总体看，中国目前经济形势仍属正常，处于政府调控的合理区间内。
--中国银行国际金融研究所主管 温彬：
通胀总体依然温和，近期食品尤其猪肉价格下滑都是导致CPI环比下降的原因。目前输入型通胀压力不大，国内猪肉及食品价格短期也不会带来持续的上涨压力，PPI也在持续收缩，所以目前从内外部环境来看，未来一段时间通胀压力不大。
PPI同比持续下滑，反映出工业制造业产能过剩问题还是比较突出，也反映出当前经济增长面临较大下行压力。
央行基本还是维持中性立场，未来可以有定向性举措扶助实体经济。坚持降准的看法，因为这样才有助于拉低实体经济融资成本，至于市场担心降准后的流动性问题，其实央行可以通过正回购等多种手段来维持合理流动性。
---首创证券研究所副所长 王剑辉：
物价这种回升是正常的，目前来看，在一季度末和二季度初，国内需求有一定的改善，从国际大宗商品市场来看，多数品种开始企稳，降幅缩小，农产品累积了一定涨幅，大约达到10-20%，这种改善的预期已经开始影响到国内市场。此外还有基数因素和翘尾因素带来影响，但总体物价在正常范畴之内。
一季度由于境内外双重因素的不利叠加，经济增速放缓是很明确的状况，一个现实，但从3月来看，跟前两个月相比，形势有所好转。尽管一季度表现较弱，但还是属于经济企稳回升中的一个波动和反复，二季度在环比上会有一定的改善，会表现在各个领域，外贸，工业，物价水平等。
目前的物价温和回升对经济有积极影响，现在全球经济最担心的实际是通缩而不是通胀。中国虽然没有很大的通缩风险，但我国PPI持续低迷，对经济预期有不利影响。而现在来看，物价的温和回升将有助于企业定价能力回升，经济活动逐步恢复正常。
政策目前还不需要对经济的波动进行反应，维持就可以。
--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：
由于经济疲弱下行压力加大，物价总体偏低，CPI和PPI都在预期范围之内。偏低的物价为货币政策宽松创造了空间，一旦再进一步确认经济下滑，国家可以通过加快实施前期项目，加大财政资金的拨付，来对冲稳定经济增长，实际上这已经开始了。
--中国国际经济交流中心研究员王军：
应该说CPI数据与预期相差不大，尤其近期猪肉和蔬菜价格明显回落，CPI环比下降0.5%，加之中国经济下行压力仍大，总体需求不旺，也与物价整体走势比较吻合。
现在比较担心的是PPI持续下行，已经连续两年负增长，工业品通缩迹象明显，预计下周出台的工业增加值，投资等数据也不会太好。整体看，目前经济向下的动力似乎大于向上。
**相关背景**
--中国国务院总理李克强称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。
--中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。
--中国国务院常务会议上周部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。
--中国央行货币政策委员会第一季度例会认为，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
--中国宏观经济先行指标--3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。(完)
(发稿 路透北京中文部; 审校 黄凯)
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