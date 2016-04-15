房贷及基建投资推动3月中国信贷及社融高增长 但后劲可能不足（更新版）

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路透上海4月15日 - 中国3月新增贷款及社会融资增量均居高位，房贷及基建投资仍是信贷高增长的主要推手，而企业债券融资规模剧增亦贡献良多，而从一季度来看，贷款及社融亦同比增量明显，亮丽的金融数据也与当季经济大势回暖的步调一致。

不过分析人士并指出，本轮经济企稳重回房地产与扩大基建刺激的老路上，未来的持续力度和空间都有较大不确定性，在当前去过剩产能仍未见到明显成效的背景下，实体经济融资需求后劲料难维持高位，新增贷款及社融增量料将逐步回落。

“2月被压制的信贷，3月份全出来了，”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称，政策也在等待预期变化，如果市场预期不那么差，货币政策放松的幅度可能不会那么大。

他谈到，对于经济持续回暖市场信心还是不足，接下来经济可能就会放缓了，毕竟要考虑通胀和房价，前几个月的发力太猛，可能反而不是一个好事。

民生证券固收团队李奇霖等指出，3月新增社融分项来看，表内、表外、直接融资全线回升。表内信贷回升因稳增长和房地产销售改善；表外回升因金融机构对非标配置意愿上升。而此前债市收益率持续下行，推动企业债净融资，但考虑到目前信用风险释放，企业债取消发行增多，后续或有所回落。

中国央行周五公布数据显示，3月末广义货币供应量(M2)同比增长13.4%，略低于路透调查中值13.5%，狭义货币(M1)同比增长22.1%；3月新增人民币贷款1.37万亿元，明显高于1.05万亿元的路透调查中值。

中国央行调查统计司司长盛松成周五亦表示，3月末，M1余额同比增长很快，反映市场流动性总体宽裕，也反映经济企稳趋势。

央行数据并显示，3月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%，高于路透14.5%的调查中值。而今年一季度人民币贷款增加4.61万亿元，同比多增9,301亿元。

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招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，结合一季度经济数据看，数据整体不错，已经摆脱了持续下滑的态势，与目前经济小阳春状态相吻合，预计二季度是年内经济、通胀的高点。

他并指出，目前需要关注两个问题，一是经济的可持续性，依靠基建地产此次经济的空间有限，三季度后经济会再次转冷；二是信贷高增能否持续，目前高增与去杠杆去产能目标不符，且企业杠杆率已近极限，因此央行可能会对信贷点刹，信贷高增较难持续。

首创证券研发部总经理王剑辉则谈到，一季度贷款增势迅猛，经济下行空间在逐步缩小，硬着陆风险逐渐远离，但也不能过于乐观，目前的经济增长主要靠内部政策驱动，要持续的话还需要外部环境同步改善，独角戏唱不长。

他认为，二季度政策宽松空间缩小，经济前景还需要观察。政策还是以维持为主，发力阶段已经过去，接下来新增贷款规模预计回落至每月7,000-8,000亿。

央行数据并显示，3月社会融资规模增量为2.34万亿元，分别比上月和去年同期多1.51万亿元和1.09万亿元；一季度社会融资规模增量为6.59万亿元，比去年同期多1.93万亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.67万亿元，同比多增1.06万亿元。(完)

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