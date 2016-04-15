房贷及基建投资推动3月中国信贷及社融高增长 但后劲可能不足（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透上海4月15日 - 中国3月新增贷款及社会融资增量均居高位，房贷及基建投资仍是信贷高增长的主要推手，而企业债券融资规模剧增亦贡献良多，而从一季度来看，贷款及社融亦同比增量明显，亮丽的金融数据也与当季经济大势回暖的步调一致。
不过分析人士并指出，本轮经济企稳重回房地产与扩大基建刺激的老路上，未来的持续力度和空间都有较大不确定性，在当前去过剩产能仍未见到明显成效的背景下，实体经济融资需求后劲料难维持高位，新增贷款及社融增量料将逐步回落。
“2月被压制的信贷，3月份全出来了，”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称，政策也在等待预期变化，如果市场预期不那么差，货币政策放松的幅度可能不会那么大。
他谈到，对于经济持续回暖市场信心还是不足，接下来经济可能就会放缓了，毕竟要考虑通胀和房价，前几个月的发力太猛，可能反而不是一个好事。
民生证券固收团队李奇霖等指出，3月新增社融分项来看，表内、表外、直接融资全线回升。表内信贷回升因稳增长和房地产销售改善；表外回升因金融机构对非标配置意愿上升。而此前债市收益率持续下行，推动企业债净融资，但考虑到目前信用风险释放，企业债取消发行增多，后续或有所回落。
中国央行周五公布数据显示，3月末广义货币供应量(M2)同比增长13.4%，略低于路透调查中值13.5%，狭义货币(M1)同比增长22.1%；3月新增人民币贷款1.37万亿元，明显高于1.05万亿元的路透调查中值。
中国央行调查统计司司长盛松成周五亦表示，3月末，M1余额同比增长很快，反映市场流动性总体宽裕，也反映经济企稳趋势。
央行数据并显示，3月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%，高于路透14.5%的调查中值。而今年一季度人民币贷款增加4.61万亿元，同比多增9,301亿元。
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招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，结合一季度经济数据看，数据整体不错，已经摆脱了持续下滑的态势，与目前经济小阳春状态相吻合，预计二季度是年内经济、通胀的高点。
他并指出，目前需要关注两个问题，一是经济的可持续性，依靠基建地产此次经济的空间有限，三季度后经济会再次转冷；二是信贷高增能否持续，目前高增与去杠杆去产能目标不符，且企业杠杆率已近极限，因此央行可能会对信贷点刹，信贷高增较难持续。
首创证券研发部总经理王剑辉则谈到，一季度贷款增势迅猛，经济下行空间在逐步缩小，硬着陆风险逐渐远离，但也不能过于乐观，目前的经济增长主要靠内部政策驱动，要持续的话还需要外部环境同步改善，独角戏唱不长。
他认为，二季度政策宽松空间缩小，经济前景还需要观察。政策还是以维持为主，发力阶段已经过去，接下来新增贷款规模预计回落至每月7,000-8,000亿。
央行数据并显示，3月社会融资规模增量为2.34万亿元，分别比上月和去年同期多1.51万亿元和1.09万亿元；一季度社会融资规模增量为6.59万亿元，比去年同期多1.93万亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.67万亿元，同比多增1.06万亿元。(完)
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(采写 上海/北京中文新闻部；撰写 边竞；; 审校 林高丽)
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