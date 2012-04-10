中国3月进口增速下滑 经济增长前景不乐观

3月23日在上海洋山港拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

* 中国3月份进口大幅低於预期,凸显内需疲软

* 出口基本符合预期,再现贸易顺差

* 全年经济增速料前低後高,能否"软着陆"仍看内需

* 对经济增长的忧虑令中国股市早盘扩大跌幅

路透北京4月10日电---中国3月份进出口贸易数据忧多於喜,虽然出口在市场预料之中,但大幅弱於预期的进口凸显内需疲软态势.分析师多表示,未来经济增长前景料不乐观.

中国海关周二公布数据显示,3月份出口同比增长8.9%,稍高於路透调查中值7.2%的增幅,但进口同比仅增长5.3%,大大低於预期的9.0%,并导致当月录得53.5亿美元的贸易顺差.

"进口的明显放缓是大大出乎意料的,特别是在3月能源和国际大宗商品价格都明显上涨的情况下,这显示了中国国内投资和消费都比较疲弱,制造业和服务业的景气程度都仍需要提高."西南证券首席经济学家王剑辉表示.

分析人士并认为,内需的下降令人担忧,其速度和幅度可能超出预期.

申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称,进口增速大幅低於预期,说明内需疲软态势导致进口下降,国内经济不是那麽乐观.

"未来增长风险有外需的原因,但更多的将取决於内需.若内需能够实现"软着陆",中国经济就能"软着陆";若内需"硬着陆",中国经济就堪忧."他称.

今年中国政府定下"稳中求进"的经济发展基调,在欧美经济复苏缓慢的背景下,提振内需成为今年经济增长的主要抓手,但现实似乎证实内需并未像预期那麽有力.

贸易数据出炉後,此前窄幅振荡的中国股市沪综指.SSEC迅速扩大跌幅,早盘收低0.96%至2,263.779点;主要商品货币澳元兑美元汇率则延续升势,并触及日内高位1.0357美元.

海关数据并显示,3月出口环比增长44.7%,进口环比增长9.8%,1-3月录得贸易顺差6.7亿美元.

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**出口符合预期,宽松政策仍可期**

分析人士并认为,3月出口增速与预期基本一致,因为春节因素消除之後有一个回落;预计出口最坏的时候已经过去,进入二季度顺差可能还会扩大;外需对於後期复苏仍然重要,预计後期还会有促进出口的政策出台.

"3月出口增长超出预期,应该是与前期政策的支持有很大关系.去年四季度以来,对出口企业的贷款政策支持显着增强,对出口企业产生了积极的促进作用.3月的出口数据,也说明政府的调控达到了目的."王剑辉称.

他并认为,目前中国国内投资和消费都比较疲弱,制造业和服务业的景气程度都仍需要提高.所以从实体经济的角度看,仍需要宏观政策向宽松的预调微调.

此前路透综合21家机构预测中值结果显示,中国今年一季度国内生产总值(GDP)料同比增长8.3%,较去年四季度8.9%回落0.6个百分点,连续第五个季度下滑,但3月份工业生产和消费则有望出现企稳回升迹象.

中国国务院常务会议日前称,中国需在保持出口稳定增长的同时,更加重视进口,适当扩大进口规模,包括积极扩大先进技术设备、关键零部件和能源原材料进口;适度扩大消费品进口.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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