中国3月末外债余额降至13645亿美元 短期外债占比62%--外管局

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布，中国3月末全口径外债余额13,645亿美元，较去年末减少517亿美元，其中，短期外债余额为8,491亿美元，占62%。
新闻稿并显示，从期限结构看，中长期外债余额为5,154亿美元，占38%；短期外债余额中，与贸易有关的信贷占41%。
从机构部门看，广义政府债务余额1,143亿美元，占8%；中央银行债务余额占6%；银行债务余额占41%；其他部门债务余额占28%。
从币种结构看，本币外债余额占44%；外币外债余额（含SDR分配）占56%。在外币登记外债余额中，美元债务占79%，欧元债务占8%，港币债务占5%，日元债务占4%，特别提款权和其他外币债务合计占4%。
外管局此前公布的数据显示，中国2015年末全口径外债余额14,162亿美元，其中短期外债余额9,206亿美元，占65%。2015年末中国负债率为13%，债务率为58%，偿债率为5%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。