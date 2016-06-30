中国3月末外债余额降至13645亿美元 短期外债占比62%--外管局

路透北京6月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布，中国3月末全口径外债余额13,645亿美元，较去年末减少517亿美元，其中，短期外债余额为8,491亿美元，占62%。

新闻稿并显示，从期限结构看，中长期外债余额为5,154亿美元，占38%；短期外债余额中，与贸易有关的信贷占41%。

从机构部门看，广义政府债务余额1,143亿美元，占8%；中央银行债务余额占6%；银行债务余额占41%；其他部门债务余额占28%。

从币种结构看，本币外债余额占44%；外币外债余额（含SDR分配）占56%。在外币登记外债余额中，美元债务占79%，欧元债务占8%，港币债务占5%，日元债务占4%，特别提款权和其他外币债务合计占4%。

外管局此前公布的数据显示，中国2015年末全口径外债余额14,162亿美元，其中短期外债余额9,206亿美元，占65%。2015年末中国负债率为13%，债务率为58%，偿债率为5%。（完）

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