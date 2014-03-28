调查：中国3月官方制造业PMI料微升

* 公布项: 中国3月官方制造业PMI

* 公布时间: 4月1日(周二)约9:00

* 路透预估中值: 50.3

* 预估区间: 49.8-51.2

* 历史数据: 2月--50.2；1月--50.5；2013年12月--51.0

路透综合14位分析机构预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计微升至50.3，呈现季节性反弹之势，但受内需疲弱拖累，反弹力度较小。

分析人士认为，就季节性而言，随着春节假期结束，3月通常会进入开工期，往年的PMI均会较2月出现回升，今年应该也不例外，但在当前内需不振，外需未有明显好转的情况下，PMI升幅应该不大。

“从发电量等高频数据看预计略有好转，但跟往年的3月相比反弹力度有限。”招商证券宏观分析师张一平认为，随着房地产销售的放缓，其投资也在放慢步伐，基建受地方政府债务以及下调经济增速目标的影响较以往减慢，1-2月的消费和出口也不乐观，总体而言三驾马车力度都减弱，经济增长势头不及去年一季度。

稍早公布的汇丰中国3月制造业PMI初值则表现更为逊色，继续下行至八个月最低水准48.1，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓。汇丰中国2月制造业PMI终值定于4月1日公布。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

2014年 ________________________________2013年______________________________

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4

已公布的一系列经济数据让市场广泛预期一季度中国经济下行是大概率事件，经济增速有跌破7.5%的可能，多家机构在前两月数据公布后下调了对中国经济增速的预估。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)国际金融研究所周四发布报告，预测中国一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.4%，二季度则略回升至7.5%左右。报告称，今年中国经济出现“硬着陆”概率不大，因全球经济增长趋势日渐明朗，出口有望实现较快增长，消费将恢复常态化的稳定增长，固定资产投资增长则将稳中略降，中长期因素亦有利于经济实现中高速增长。

不过，在外界担忧中国经济下行压力加大之时，国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从3月份的煤电油运总体运行情况显示，3月以来经济运行态势平稳中有所好转。发改委网站援引他的话称，进入3月份以来，全国日均发电量、铁路日均装车量都有所回升，原油加工量环比、同比也均略有增长。

中国去年经济增速为7.7%，今年制定的增长目标为7.5%左右。国务院总理李克强此前称，今年多重目标的实现需要找到一个合理平衡点，这是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。他在最近的国务院常务会议上提出，要抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度。

近一两周中国政府已出台不少政策举措，包括公布2014-2020年新型城镇化规划，发改委批复千亿铁路投资项目，证监会正式推出优先股等。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的2月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

____________ ________

澳新银行 49.8

巴克莱 50.1

西班牙对外银 50.4

行

东方汇理银行 50.9

凯投宏观 50.0

招商证券 50.5

花旗 50.2

大和资本市场 49.8

海通证券 50.5

兴业银行 50.5

ING金融市场 50.5

法兴银行 49.9

渣打 50.0

瑞银 51.2

________ ________

路透中值 50.3

上月 50.2

(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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