中国3月实际使用外资(FDI)同比增长6.7% 前三月增长1%--商务部

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，中国3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；全国新设立外商投资企业2,523家，同比下降1.5%。
商务部网站刊登的新闻稿称，1-3月实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。
商务部表示，主要国家/地区对中国投资总体保持稳定。1-3月，前十位国家/地区（以实际投入外资金额计）实际投入外资总额2,140.3亿元，占全国实际使用外资金额的94.7%，同比增长1.1%。
此前数据显示，今年1-2月FDI同比下降2.3%，其中2月同比增长9.2%。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88447人民币)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。