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中国财经 | 2017年 4月 13日 星期四 15:57 BJT

中国3月实际使用外资(FDI)同比增长6.7% 前三月增长1%--商务部

路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，中国3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；全国新设立外商投资企业2,523家，同比下降1.5%。

商务部网站刊登的新闻稿称，1-3月实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。

商务部表示，主要国家/地区对中国投资总体保持稳定。1-3月，前十位国家/地区（以实际投入外资金额计）实际投入外资总额2,140.3亿元，占全国实际使用外资金额的94.7%，同比增长1.1%。

此前数据显示，今年1-2月FDI同比下降2.3%，其中2月同比增长9.2%。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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