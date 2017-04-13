中国3月实际使用外资(FDI)同比增长6.7% 前三月增长1%--商务部

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威

路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。