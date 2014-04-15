中国3月社融规模同比回落但仍不低 M2增速大降创新低（更新版）

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
* 3月新增信贷稍高预期，社融规模同比回落但仍不低
* M2增速明显回落，创历史新低
* 融资需求尚未见明显减弱，货币政策放松空间暂有限
路透北京/上海4月15日 -中国3月社会融资规模同比回落，但总量仍在2万亿元以上的较高水平，当月新增人民币贷款亦略超预期，表明融资需求尚未见明显减弱，货币政策明显放松的必要性和空间暂有限。
此外3月末广义货币供应量(M2)同比增速较上月明显回落，并创出有数据以来新低，主要可能与去年基数较高、影子银行监管效果显现等因素相关。
“新增信贷不算低，过一万亿了，一方面融资需求还在，银行放贷以及通过表外融资的动力也在，说明银行的风险偏好没有实质性的下降，在这种情况下，明显的放松政策，比如说降准降息，都不太可能。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮说。
中金公司债券研究最新分析指出，3月份M2增速快速回落，降至12.1%，M2的回落主要是因为去年高基数的影响，去年3月社融增量较高，且外汇占款增量仍超过2,000亿，而且在债券监管风暴前，银行理财在季度末的回表量处于较高水平，也是推动去年3月M2高基数的原因。
中国央行周二公布数据显示，3月新增人民币贷款1.05万亿元，稍高于路透调查中值的1万亿元；3月末广义货币供应量(M2)同比增长12.1%，低于路透调查中值13.0%，并创出有可比数据以来的增速新低。
此外，2014年3月社会融资规模为2.07万亿元人民币，比上月多1.13万亿元，比上年同期减少4,794亿元。
民生银行金融市场部首席分析师李志强则谈到，从3月数据情况来看，信贷量不算少。货币总量M2的下降，可能是银行信贷外的渠道，比如说影子银行的规模出现了大幅的减少。
他认为,目前中国经济还是一个下行的趋势，而且货币供应量收缩的影响会有时滞，未来一两个月经济也不会太理想。现在的货币政策已经说不上算紧，因此觉得不会贸然放松，目前来说降准等措施出台的可能性或必要性不大。可以从促进投资等财政政策方面入手，支持经济。
数据并显示，3月末人民币各项贷款余额同比增长13.9%，与路透13.9%的调查中值一致。3月末外汇储备余额为3.95万亿美元，路透调查中值为3.922万亿美元。
此前公布的3月贸易和物价数据显示，中国3月出口同比增速延续前月跌势，进口增速则降至13个月低位，综合看一季度外贸呈现放缓之势。中国3月CPI同比涨幅高于前月但仍属温和，基本符合市场预期；分析师多认为，在经济增长动力减弱之时，通胀仍不会构成威胁，预计年内都将控制在目标之内。
浏览中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/fyj58v（完）
欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn
(发稿 边竞；审校 林高丽/张喜良)
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