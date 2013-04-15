中国一季度财政收入增速跑输GDP（更新版）

* 3月财政收入增速降至6.7%

* 一季度收入增速6.9%，低于同期经济成长率

* 全年收入增幅料不会太高

* 财政支出向民生领域倾斜

(新增更多细节和评论)

路透北京4月15日 - 中国经济弱增长在财政收入上亦得到体现。3月全国公共财政收入同比增速续降至6.1%，整个一季度增速也只有6.9%，低于同期经济成长率。中国财政收入已经告别过去高增长时代，今年全年收入增幅预计不会太高。

中国财政部周一公布，3月全国公共财政收入9,608亿元人民币；其中中央财政收入3,828亿元，同比下降5.2%，主因工作日同比少2天以及进口环节税收等减少。

“一季度全国财政收入增幅较低特别是中央财政收入同比下降，主要是受经济增长趋于平缓，实施结构性减税，一般贸易进口增幅低以及去年年初清缴入库2011年末部分收入、基数较高等影响，”财政部网站刊登的新闻稿称。

展望未来，财政部预计今年“全年财政收入增幅不会太高”，主要是受工业增加值增长平缓，工业生产者出厂价格同比下降，扩大营业税改征增值税试点范围，结构性减税力度加大等因素影响。

中国国家统计局稍早公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增速仅有7.7%，低于市场普遍预期的8%，亦较去年四季度的7.9%再现回落。经济复苏之路坎坷反复，再加上中国正在进行的结构性减税改革、以及营改增试点等因素，财政收入下滑也在情理之中。

“当经济高速增长的时候，财政收入增速也很快；但经济增速下来、效益下降的时候的时候，财政收入也会以更快的速度下降，”中国财政部财政科学研究所副研究员梁季称，“未来财政收入基本上结束了过去十年高速增长的时代。”

至于财政收入减少对投资的影响，她认为，现在政府投资并不是很多，还是企业投资更多一些；而且财政收入下降的话，同时也意味着企业负担在减轻，对企业投资其实是个利好。

中国去年全年财政收入同比增速为12.8%，远低于2011年增幅24.8%，和2010年高达112.6%的同比增幅相比更是相去甚远。

财政部新闻稿并显示，今年3月地方财政收入5,780亿元，同比增长15.1%，这主要得益于房地产市场成交额增加、相关地方税收相应增加。

**财政支出向惠民生倾斜**

财政部数据显示，3月全国公共财政支出1.09万亿元，同比增长7.2%。单纯3月来看增速并不是很高。整个一季度财政支出同比增长12.1%，和去年全年支出增速15.1%相比亦有下滑。

但从财政支出的细项可以看出，民生等重点支出得到保障。一季度社会保障和就业支出4,222亿元，同比增长11.9%，相当于去年全年支出额12,542亿元的近34%。

一季度住房保障支出590亿元，同比增长26.4%，而去年全年该领域支出增幅为16.4%；同期节能环保支出486亿元，同比增长28%，去年全年支出增幅为11%。

财政部新闻稿显示，今年3月中央财政本级支出1,518亿元，同比下降0.7%；地方财政支出9,414亿元，同比增长8.6%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

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财政收入 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9 18.7

财政支出 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0 34.7(完)

欲浏览详情，请点选中国财政部网站（here）

(发稿 乔艳红/张胜男; 审校 张喜良/黄凯)

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