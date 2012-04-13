3月全国财政收入同比增长18.7%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京4月13日电---中国财政部周五公布,今年3月全国财政收入同比增长18.7%至9,057.97亿元人民币.增速高於1-2月的13.1%.
财政部网站刊登新闻稿并称,一季度累计全国财政收入29,976.25亿元,同比增长14.7%,其中税收收入增长10.3%.
新闻稿称,今年一季度财政收入增幅较去年明显回落,其主要原因是经济增长有所放缓,价格涨幅明显回落,以及实行结构性减税政策.
今年3月全国财政支出10,193.91亿元,同比增长34.7%.一季度累计全国财政支出24,118.05亿元,同比增长33.6%.
财政部此前中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.(完)
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--发稿 张胜男; 审校 丁淑琴
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