中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
数据显示，3月境外机构和个人持有境内股票7,768.23亿元人民币，债券8,301.62亿元，贷款6,995.50亿元，较上月分别增4.5%、1.8%和15.3%；存款则下滑6.8%至9,242.47亿元。
以下为央行公布的今年一季度境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况（单位：亿元人民币）：
项目 1月 2月 3月
股票 7,002.11 7,431.49 7,768.23
债券 8,221.50 8,153.04 8,301.62
贷款 6,136.80 6,069.84 6,995.50
存款 9,773.98 9,918.22 9,242.47
（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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