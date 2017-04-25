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中国财经 | 2017年 4月 25日 星期二 17:31 BJT

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%

路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。

数据显示，3月境外机构和个人持有境内股票7,768.23亿元人民币，债券8,301.62亿元，贷款6,995.50亿元，较上月分别增4.5%、1.8%和15.3%；存款则下滑6.8%至9,242.47亿元。

以下为央行公布的今年一季度境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况（单位：亿元人民币）：

项目 1月 2月 3月

股票 7,002.11 7,431.49 7,768.23

债券 8,221.50 8,153.04 8,301.62

贷款 6,136.80 6,069.84 6,995.50

存款 9,773.98 9,918.22 9,242.47

（完）

欲览详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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