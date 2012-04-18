3月中国房价下降态势继续--统计局

资料图片显示，工人在武汉一个建筑工地安装脚手架。国家统计局周三公布，3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个，为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来，下降城市个数最多的月份。 REUTERS/Stringer

* 3月房价同比下降0.7%,为调控以来首次--路透测算

* 70个大中城市房价整体呈下行趋势--统计局专家

* 部分城市房价波动,上涨压力依存

路透北京4月18日电---中国房地产市场调控成效进一步显现.国家统计局周三公布,3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.

据路透测算,从同比看,3月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.7%,为路透去年初开始测算该加权指数以来首次出现下跌.2月同比数据为持平.

从环比看,3月新建住宅销售价格较上月下降0.3%,为路透开始测算该加权指数以来连续第六个月出现下跌.

但在70个大中城市新建商品住宅销售价格整体走低的同时,3月新建商品住宅销售价格环比上涨的城市达8个,比2月增加了4个,显示部分城市新建商品住宅销售价格出现了波动.

"虽然环比上涨幅度均在0.2%以内,未改变70个大中城市房价整体下行的趋势,但也说明房价上涨的压力依然存在,房地产市场调控仍处於关键阶段,"国家统计局城市司高级统计师马晓明表示.

重点城市看,北京与上海房价出现此轮调控以来连续第二个月同比下降.京沪3月新建住宅销售价格指数同比双双下降0.8%,环比分别下降0.4%及0.2%.

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

3月 2月 2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

-0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9 (较上月变动,%):

-0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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