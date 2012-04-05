中国3月百城住宅均价同比微涨0.03%--中指院

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 3月百城住宅均价同比微涨0.03%
* 环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌
* 北京等十大城市房价同比续跌
路透北京4月5日电---中国指数研究院发布最新报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.
报告并称,从同比来看,全国100个城市住宅均价涨幅自2011年8月以来持续缩小,3月价格水平与去年同期基本持平,此前2月同比上涨0.93%.
报告显示,3月全国100个城市住宅平均价格为8,741元人民币/平方米,其中34个城市环比上涨,66个城市环比下跌;同期十大城市住宅均价为15,454元/平方米,环比下跌0.4%,同比下跌2.08%.
"....去存货是多数企业短期内的首要任务,加推特价房源、团购、新盘低价入市等手段继续成为主流企业和项目的定价策略,'调价促量'之势仍在继续,"中指院报告称.
在100个城市中,3月住宅价格环比涨幅居前十位的城市依次是:温州、深圳、连云港、泰州、秦皇岛、日照、重庆、汕头、淄博、菏泽,但各城市涨幅均不超过1%.
环比跌幅居前的十个城市依次是:天津、德州、无锡、昆山、邯郸、呼和浩特、株洲、惠州、常州、镇江.
北京等十大城市中,3月深圳、重庆、广州分别环比上涨0.84%、0.6%、0.37%;其余7个城市下跌,其中天津下跌2.33%,跌幅最大,北京、杭州等5个城市跌幅介於0.2%-0.7%之间.
同比来看,下跌的城市有7个,与上月持平.其中上海跌幅最小为0.94%;北京、杭州、南京和重庆跌幅介於1%-5%之间;天津、成都跌幅超过5%;其余3个城市同比上涨,深圳上涨1.63%,武汉、广州涨幅在1%以内.
中国房价在持续调控压力下进一步走低.国家统计局此前数据显示,2月70个大中城市中,环比上涨的城市仅剩下四个,且涨幅均未超过0.1%.同比则有近四成城市房价同比下降.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
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