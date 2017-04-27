3月中国规模以上工业企业利润同比增23.8% 增速较1-2月放缓--统计局

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 中国国家统计局周四公布，3月全国规模以上工业企业实现利润总额6,887亿元人民币，同比增长23.8%。增速较1-2月放缓7.7个百分点。
统计局并公布，1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额17,043亿元，同比增长28.3%,增速比1-2月份回落3.2个百分点。
其中，1-3月规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3,996.3亿元，同比增长70.5；股份制企业利润增长30.2%，私营企业利润增长15.9%。
截至3月末，规模以上工业企业资产负债率为56.2%，同比下降0.7个百分点。
国家统计局工业司何平对数据解读称，3月份利润增速虽有所放缓，但总体上仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。同时，企业效益总体状况继续得到改善。
“我们也要看到，在企业效益总体改善的同时，一些不利因素也有所显现：购进价格上涨过快，对实体企业降低原材料成本压力增大；财务费用由持续下降转为增长，表明降息对降成本的作用可能有所减弱，需要我们进一步关注。”何平表示。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速(%) 单月 增速(%)
1-3月 28.3 3月 23.8
2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5
2016年1-12月 8.5 12月 2.3
1-11月 9.4 11月 14.5
1-10月 8.6 10月 9.8
1-9月 8.4 9月 7.7
1-8月 8.4 8月 19.5
1-7月 6.9 7月 11.0
1-6月 6.2 6月 5.1
1-5月 6.4 5月 3.7
1-4月 6.5 4月 4.2
1-3月 7.4 3月 11.1
1-2月 4.8 1-2月 4.8
2015年全年 -2.3 12月 -4.7
1-11月 -1.9 11月 -1.4
1-10月 -2.0 10月 -4.6
1-9月 -1.7 9月 -0.1
1-8月 -1.9 8月 -8.8
1-7月 -1 7月 -2.9
1-6月 -0.7 6月 -0.3
1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6
（完）
更多细节，请点击国家统计局网站(here)
(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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