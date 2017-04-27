中国3月工业利润同比增速放缓 经济短期高点已现未来料趋收敛（更新版）

（新增更多细节和评论）

路透北京4月27日 - 受煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓，及同期利润基数偏高等影响，中国3月工业企业利润同比增速较1-2月有所回落。不过总体来看仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。

分析人士认为，利润增速回落和PPI环比涨幅放缓相呼应，后续上中游企业的盈利增速可能继续放缓；再加上高频数据显示工业有减速迹象，经济短期高点已现，未来随着基数的抬升，工业企业利润增速料趋向收敛。

“3月工业收入增速走高，但利润增速回落；而3月主要工业产品增速包括发电量、水泥产量、钢铁产量、有色金属产量、汽车产量增速涨少跌多，4月上中旬发电耗煤增速降至15%，均指向经济短期高点已现，库存周期已接近尾声，”海通证券宏观研究团队分析师姜超等表示。

他们认为，原材料价格上涨快于产品价格上涨、去年同期基数较高是工业利润增速回落的主因；而分行业看利润增速，下游普遍回落，中游涨跌互现，上游涨少跌多，其中煤炭、石油和钢铁等行业盈利明显放缓。

中国国家统计局周四公布，1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额17,043亿元人民币，同比增长28.3%,增速比1-2月份回落3.2个百分点；3月单月实现利润6,887亿元，同比增长23.8%，增速较1-2月放缓7.7个百分点。

而与此对应的是，中国3月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨7.6%，涨幅较2月回落0.2个百分点，为自去年9月同比转正以来增速首次出现放缓；PPI环比增速则已连续四个月放缓，3月为环比上涨0.3%，远低于2016年12月的上涨1.6%的高点。

国家统计局工业司何平对数据解读称，初步测算，因工业生产者出厂价格上涨7.6%，企业主营业务收入增加约7,513亿元，因工业生产者购进价格上涨10%，企业主营业务成本增加约6,397亿元，收支相抵，利润增加约1,116亿元，增量比1-2月份明显减少，利润增长对价格上涨的依赖性减弱。

“随着上游商品价格涨幅的回调，利润增速也开始回落，”招商证券宏观团队点评称，而且其它已发布的月度数据显示工业有减速迹象，工业用电量同比增速从21.92%回落至8.92%，铁路货运量同比增速从19.4%回落至17.3%。

“综合而言，我们预计工业企业利润增速将继续回调，全年收敛至15-20%左右的水平，”该团队称。

中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，带动首季GDp同比增长6.9%。但多数分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速 难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。

**3月利润增速出现回落**

何平指出，因基数效应、原材料价格上涨快于产品价格上涨较快，以及煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓等因素带动，3月份工业利润增速比1-2月份有所回落。

3月份，受价格变动、去年同期利润基数上升等影响，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业五个行业合计新增利润752亿元，比1-2月份少增950亿元，影响全部规模以上工业企业利润增速回落8.5个百分点。

而从基数方面看，去年3月规模以上工业企业利润同比增长11.1%，增幅比去年1-2月份加快6.3个百分点。

“3月份利润增速虽有所放缓，但总体上仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。同时，企业效益总体状况继续得到改善。”何平称。

但他指出，在企业效益总体改善的同时，一些不利因素也有所显现：购进价格上涨过快，对实体企业降低原材料成本压力增大；财务费用由持续下降转为增长，表明降息对降成本的作用可能有所减弱，需要我们进一步关注。

统计局数据显示，1-3月份，国有控股企业实现利润总额3,996.3亿元，同比增长70.5%；股份制企业利润增长30.2%，私营企业利润增长15.9%。

期内，在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，1个持平，2个减少。其中，采矿业实现利润总额1,228.8亿元，上年同期亏损79.7亿元；制造业实现利润总额14,913.6亿元，同比增长23.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额900.6亿元，下降29.4%。

3月份，工业企业主营业务收入利润率为6.47%，同比提高0.49个百分点，亦高出1-2月企业主营业务收入利润率的5.92%。

3月末，规模以上工业企业资产负债率为56.2%，与上月持平，同比下降0.7个百分点；规模以上工业企业应收账款平均回收期为38.6天，同比减少1.1天，为连续第二个月同比下降，2月末为41.3天。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年1-12月 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

更多细节，请点击国家统计局网站(here)(here)