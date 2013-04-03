3月铁矿石价格指数下滑--中钢协

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京4月3日 - 中国钢铁工业协会周三发布的统计显示，由于国内市场需求启动缓慢，钢铁生产下滑，3月中国铁矿石价格指数由升转降，预计后期钢材市场和原料市场的供大于求态势仍将持续，铁矿石价格将呈波动下行走势。
中钢协发布的中国铁矿石价格指数(CIOPI)为474.69点，环比下降21.97点，降幅为4.42%。其中国产铁矿石价格指数为364.14点，环比下降5.11%；进口铁矿石价格指数为519.62点，环比降6.92%。
“受钢材价格持续回落影响，钢铁生产也呈下降趋势，对铁矿石需求强度有所降低，预计后期市场铁矿石价格难以大幅上涨，将呈波动下行走势，”中钢协称。
据统计，2月钢铁协会会员企业实现利润仅有9.98亿元人民币，环比下降25.4%，吨钢利润仅为20元/吨。钢协表示，作为钢铁生产最主要的原料，铁矿石价格持续高位，是钢铁企业盈利水平偏低的重要原因，而降低铁矿石采购价格是钢铁企业实现盈利的主要途径。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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