数据观测：中国3月新增贷款料反弹至万亿

图为南京一家银行的工作人员在清点人民币现钞。 REUTERS/Sean Yong

* 公布内容: 3月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚4月15日

--调查结果:

3月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 13.0 12.0-13.5 13.3 15.7 20

新增人民币贷款(亿元) 10,000 6,700-12,000 6,445 10,600 22

人民币贷款余额同比% 13.9 13.8-14.2 14.2 14.9 9

外汇储备（万亿美元） 3.922 3.900-3.950 *3.82 3.44 4

*为2013年12月末数据

--数据要点:

中国经济增速放缓，货币政策或通过信贷指导的方式进行微调式的放松，而风险偏好的降低可能导致非信贷类的融资，尤其是同业规模的大幅减少，融资结构更倾向于表内信贷。路透调查分析师预测中值显示，3月新增人民币贷款预计达1万亿元，明显高于上月，而广义货币供应量(M2)同比增速则料将回落。

由于人民币近来一直弱势震荡，外汇占款可能较2月有所减少。而在商业银行法存贷比考核的刚性约束下，目前存贷矛盾已明显暴露，突击存款已难以支持贷款规模的结构性放缓。

接受路透调查的20家机构预测中值显示，3月末M2同比增速料为13.0%，较上月的13.3%略有下降；新增人民币贷款在10,000亿元，则明显高于上月的6,445亿元。

“当前宏观经济走弱，抑杠杆又未放弃，抑制表外融资，维持适度信贷是较合理的选择。虽有理财产品回表，但外汇占款缩量，以及商行负债端一般存款向同业存款的转移，都可能造成M2增速的放缓。”国信证券宏观分析师钟正生说。

中金公司最新报告认为，在经济弱势下，货币政策面临放松的压力，但是政策放松力度仍将视经济增长下滑幅度而定。基准情形下，一季度GDP(国内生产总值)增速小幅低于7.5%的政府目标，则政策放松仅限于微调，货币政策的微调将以放松信贷窗口指导为主。

而风险情形下，一季度GDP增速可能下到7.0%左右，同时M2增速明显下滑，则央行可能于二季度下调法定存款准备金率，也有可能降低存款的基准利率。为进一步推动利率市场化，央行可能提高存款利率浮动的上限。

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

钟正生认为，即便经济增速跌破7.3%，触动了政府敏感的神经，政府也只会比照“去年应对经济下行的经历”，在财政政策上定向发力，而在货币政策上中性维稳。期待成规模的财政刺激和无节制的货币放松，多少低估了本届政府推进改革转型的决心和智慧。预计公开市场维稳仍将是货币政策的着力点，但货币增速放缓将为央行赢得节奏调整的空间。

面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

不过微观操作上，自上周四起，抽离资金主力手段采用期限更短的14天正回购品种，分析人士表示，这或体现财税缴款对流动性冲击央行已有考虑，平滑部分在中下旬到期，可助力和缓资金压力。

中国央行货币政策委员会此前召开的今年第一季度例会称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策。将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。

“对于利率，区间稳增长下‘精准刺激’重启，预计将增加资金需求，同时流动性格局将实现从‘被动回笼’到‘主动释放’的逆转，供需力量对比的变化将令市场流动性前期的宽松转向紧平衡，货币市场利率水平将逐步上升（Shibor7 天将向4%靠近）。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

对于汇率，鲁政委认为不会形成持续贬值通道，而是会进入1-2个季度的区间震荡期。

2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 外汇储备 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余

（万亿美元） (亿元人民币 额 (同比%)

)

澳新银行 ~ 12.5 9,000 ~

交通银行 ~ 12.9 10,000 13.8

巴克莱 ~ ~ 11,000 ~

BBVA 3.900 12.9 10,660

13.9

美银美林 ~ 13.0 10,000 13.8

凯投宏观 3.920 13.2 12,000 ~

国开证券 ~ 12.7 9,100 14.0

中金公司 ~ 12.1 11,000 ~

花旗 3.924 13.5 10,090 ~

中信证券 ~ 13.1 9,500 ~

大和资本市场 ~ ~ 12,000 ~

光大证券 ~ 12.5 10,000 ~

国信证券 ~ 13.0 9,800 ~

海通证券 ~ 12.0 10,000 ~

华创证券 ~ 12.9 9,500 ~

华宝信托 3.950 13.1 9,500 13.8

兴业银行 ~ 13.0 12,000 14.1

ING金融市场 ~ 13.2 6,700 ~

瑞穗证券 ~ 13.1 11,000 ~

上海证券 ~ 13.3 7,200 14.2

申银万国 ~ 12.8 10,150 13.9

瑞银 ~ 12.9 10,000 13.8

注：~表示数据不可得。(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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