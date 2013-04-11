分析师看中国3月M2和信贷数据

路透上海4月11日 - 中国人民银行周四公布数据显示，3月末广义货币供应量(M2)同比增长15.7%，高于路透调查中值14.6%；当月新增人民币贷款1.06万亿元，亦高于路透调查中值8,500亿元。

主要数据:

--3月末广义货币供应量(M2)同比增长15.7%(路透调查中值为14.6%)，2月末为15.2%

--3月新增人民币贷款1.06万亿元(路透调查中值为8,500亿元)，2月为6,200亿元

--3月末人民币贷款余额65.76万亿元，同比增长14.9%(路透调查中值为14.7%)，2月末为15.0%

--3月末外汇储备余额为3.44万亿美元(路透调查中值为3.35万亿美元)，去年12月末为3.31万亿美元

--一季度社会融资规模为6.16万亿元，较上年同期多2.27万亿元

--3月社会融资规模为2.54万亿元，比上年同期增加6,739亿元

以下为市场人士的评论:

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健：

3月新增贷款大增还算符合我们的预期，季末常规都会大幅增加。当然，需求也是有的，一方面有住房按揭贷款，还有就是基础设施建设资金的需求。外币贷款的增加也比较多，跟人民币升值预期强有一定关系，把负债做成外币，可以套利，以往升值预期强的时候也这样。

M2增速有点超预期，量非常大，除了跟新增贷款规模较大有关之外，应该跟外汇占款也有一定关系，3月资金流入可能还是比较大。

一季度外汇储备增长了1,300亿美元，跟外汇占款的情况不大一致。人民币升值的预期下，企业把外汇卖给了商行，但央行不一定有购那么多汇。少干预这跟汇率改革的大方向是一致的，不过客观上也会造成即期市场的人民币创新高。

我们预计，新增贷款4月会回落，还是季节因素。外汇流入继续恢复性增长，预计政策会稳健中趋中性，进一步放松的可能性不大。至少在上半年，看不到利率和准备金率调整的可能性。

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇：

尽管(监管层)信贷调控，打击影子银行，总体上资金仍流入，流动性宽松。社会融资总额随经济增长而越来越大，这是很正常的事情。

全年讲，货币政策回归中性是大概率事件。在经济增长问题不大，同时热钱加剧流入情况下，央行通过央票、回购等结构性对冲工具去避免流动性泛滥，保持稳增长又防通胀所需要的货币环境，但本年度之内并不会看到加息加准等政策性调节方式，除非经济从弱复苏到强复苏，通胀从3%到3.5%以上。

--上海社科院经济景气与预测研究室主任 刘熀松：

信贷和社会融资规模的增量还是比较高，M2的增速也略高于预期，不过一季度惯例是贷款投放高峰，所以也不意外。这并不是表示今年的通胀压力会很大，整体而言当前的通胀水平比较温和，输入性通胀的压力不大。

预期4月份后货币政策会继续中性偏紧，M2(增速)今年也会有一个缓慢的下降，全年突破13%调控目标的可能性不大，或者只是比13%略高。

对当前的经济形势判断，应该还是弱复苏的状态，是一个大的下行周期中的阶段性反弹，2013年全年的经济增速预期会比较平稳，和2012年差不多。

--三菱东京日联银行(中国)有限公司首席金融市场分析师 李刘阳：

一季度的社会融资中，信托贷款的占比提高了8.8个百分点，是上升比重最大的。这一块可能很多都流向了基建等政府支持项目。官方的PMI在一季度反弹幅度并不大，而且PPI同比一直维持在负值，这说明制造业的需求仍然不足。所以政府投资可能仍然会在未来的保增长中扮演比较关键的角色。不过，信用风险是需要关注的。惠誉调降中国本币信用评级，本身就是对政府融资过多过快的一种忧虑。

今后的政策要点是如何将政府投资和提升经济增长质量配合起来，中国经济增长是投资驱动的，从过去的经验看，信贷和经济增长是高度相关的，所以一季度的信贷和融资高增长应该能反映在后续的经济增速上。

第二季度国民经济应该可以看到一个低通胀，高增长的较好环境。不过下半年可能会出现通胀上行的风险。所以，第二季度的货币政策应该不会进一步放松了，社会融资和信贷也会适当缩量。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

比预期都要高，贷款规模比较大，可能还是经济比我们预期的要好吧。年初以来市场的情绪是比较反复的，从比较乐观到比较悲观，现在悲观的似乎又有些过了头，摇摆的太大了，经济可能并没有大家预期的那么差。

外汇储备增加规模较多，海外资金流入速度加快，外汇占款的数据也比较高，可能是去年底开始人民币升值的影响比较大，因为人民币兑美元升值，美元又对其他货币升值，这导致人民币的绝对升值幅度是比较大的。所以这种情况下会吸引比较多的热钱进来。

短期政策上不会有大的变化，多数的经济指标暂时看都还可以，但有一些数据是比预期差的，比如说消费，年初以来都是比较低的，包括这次CPI低于预期，也有观点认为可能是高端消费下滑带动的，所以消费数据还需要再观察一下。

--国海证券债券投资分析员 黄诗城:

一季度经济复苏情况低于预期，但从央行公布的信贷和社会融资规模等数据来看，整个货币环境还是相对宽松的，对经济还是支持的态度。二季度经济复苏态势会延续，但预计力度不会太强。在此情况下，不能过于期待央行会出台什么大的政策。

具体来说，暂时还看不到短期内央行动用利率或存款准备金率的可能性。上半年可能更多会对信贷和社会融资进行微调，同时结合公开市场操作。

--光大银行首席宏观分析师 盛宏清：

现在货币供应量还是比较充足的，从3月和一季度的数字来看，供应量都比较大。实体经济融资比较活跃。我觉得可以用“供需充足、需求活跃”来形容吧。从外汇占款上看国际资金流入还是要比预期得多，资金面整体还是偏松。预计货币政策上央行还会保持稳健。

3月末外汇储备也比较高，这也说明货币供给是很充分的。后期我认为有三点：一是储备增速会放缓，二是货币供应上外汇占款还是主要渠道，三是人民币汇率的日间波动幅度我感觉会放宽，可能会倍增到2%，这有利于平衡内外部各种利益。当前市场对人民币的升值幅度要求要比实际的升值幅度高，放开波幅也有利于推进国内的利率市场化。

人民币中间价有可能会继续向升值方向突破。今年人民币大体还是向升值方向走，我们看三大经济体货币政策看不到在哪个时间点会停止放松，而中国央行的意图是不要放松。中国和三大经济体的货币供应松紧程度就决定了汇率还有一定升值幅度，这还不谈经济增速的对比、投资和资产价格的收益对比，这些都会吸引国际资金流入，我们也就是通胀比外部高一些而已。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

表外融资的发展还是很迅猛。资金面仍然比较宽裕，大家原来以为去年年底宽松到头，没想到今年越来越宽松。一季度融资规模强一些不见得全年就会比去年高出很多。还要继续观察。

在经济不强，通胀温和的情况下，预计央行也就是用正回购对冲，不会有更多政策动作。但是正回购也只能对冲掉一部分银行间市场短端利率。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

和之前一些偏冷的经济数据来看，3月超过1万亿的信贷数据不算低，社会融资规模也不小。对经济来说，可以说有远虑但无近忧，我对近期的预期会稍微乐观一点。未来一段时间内经济应该都是处于一个回升的大趋势之中，二季度一些指标回升甚至可能会超出预期。

货币政策方面，预计动用存款准备金率和基准利率等工具可能性暂时不大。不过今年以来外汇占款的大量增加，应该会令央行加大流动性回收力度，相对之前来说，可能会显得稍微偏紧。

**相关背景**

--中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%。另外2月财政性存款增加243.11亿元。两项数据表明，2月份市场因此增加的流动性为2,711.15亿元。

--中国央行货币政策委员会第一季度例会称，当前中国经济金融运行总体保持了稳定增长态势，物价形势基本稳定，但未来走势仍存在一定不确定性。将综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

--央行行长周小川在“两会”期间表示，要高度关注通货膨胀，央行并打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。他并称，全年13%的M2增速目标代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是中性，不再是宽松的货币政策。

--中国社科院学部委员余永定表示，美国非常规扩张性货币政策，可能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规模流入的情况。

(发稿 上海中文新闻部；审校 张喜良)

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