即时观点：中国3月新增信贷突破万亿远超预期 货币政策料稳中趋松

路透上海4月12日电---中国央行周四公布的3月新增人民币贷款突破万亿大关,且远超市场预期,显示银行努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.当月末广义货币供应量(M2)同比增幅亦高於预期.

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主要数据:

--3月末广义货币供应量(M2)同比增长13.4%(路透调查中值为12.9%),2月末为13.0%

--3月新增人民币贷款10,100亿元(路透调查中值为8,000亿元),2月为7,107亿元

--3月末人民币贷款余额57.25万亿元,同比增长15.7%(路透调查中值为15.4%),2月末为15.2%

--3月末外汇储备余额为33,050亿美元(路透调查中值为32,050亿美元),去年12月末为31,811亿美元

--一季度社会融资规模为3.88万亿元,比上年同期少3,487亿元.

以下为市场人士的评论:

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

整体上信贷增量比较大,但里面有很多问题,主要是这次增加的住户贷款很多,而且主要是短期的,推算下来3月增加了1,800亿元,前两个月在300亿左右,这可能要打一个问号,企业贷款短期化,长期贷款还是比较疲弱,所以整个贷款结构短期化,表明整体需求还是不太好.

存款增加多比较正常,因为是季末,银行为了冲存款指标,各种各样的资金都会进来.

一季度外汇储备增加不少,可能表明3月的外汇占款有一定的增量,资本流出的压力有明显缓解.

由於3月信贷增量比较高,这个月下调存准率的可能性不大,但二季度应该还会有一次下调机会.

--第一创业证券研究所执行所长 王皓宇:

3月新增信贷的数据很好,超过市场预期,信贷需求在复苏.

分项看,当期短期信贷需求更多,中长期偏少.但是无需对短期贷款偏多有疑虑,中长期信贷能看到需求.

一方面,美国经济会逐步走强,我们的外贸需求在恢复;另外,国内房地产部门也在恢复;还有就是地方融资平台的续建工程资金需求;以上因素,都会保证实体经济的复苏态势.我们判断,一季度已经是中国经济的底.贷款需求的恢复,首先是短期,然後就会是中长期.

未来M2增速可能还会有阶段性波动,但应该还是会往上走.

现在的政策面是比较宽松的.未来宽松的基调不会变,以支持经济的复苏.现在看来,尚无需加大放松的力度.

--光大银行宏观分析师 盛宏清博士:

新增信贷有点超预期,显示政府部门有意通过信贷的投放促进经济增长.但经济仍不是很活跃,3月份的M1同比仅仅增4.4%.

而且,企业长期贷款仍不乐观;一季度,非金融企业及其他部门贷款增加1.95万亿元,但其中短期贷款增加1.05万亿元,占比约53%;中长期贷款仅增加5,906亿元,票据融资增加2,575亿元.

--澳新银行中国经济师 周浩:

新增贷款数量虽然有点多,但应该说也不算太出人意料,今年一月份和二月份新增贷款不多,三月份反弹一下是正常的,从另一方面也说明,微观经济体对资金还是存在相当可观的需求,实际经济的增长情况没有社会担忧的那麽糟糕.

另外,近期的资金面有些偏紧,考虑到4月份央行公开市场到期量比较大,短期还是没有下调存款准备金率的必要,但随着5、6月份公开市场到期量的减少,央行调降存准率的可能性也在增加,我们预计今年第二次调降存准率的时点可能会在二季度末期.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

3月份新增贷款增长比较快,这与政策的预调微调有关系,两会後投资有所反弹,贷款所以也配合着形成了一个增长态势.

但是新增贷款的猛增不具有可持续性,4月份贷款可能呈现增速回落的态势.预计二季度月度新增贷款水平在7,000亿-8,000亿,下半年,单月平均在6,000亿左右.

--瑞银证券中国首席经济学家 汪涛:

最新3月份货币信贷等金融数据表明,中国经济形势并没有此前市场预期的那麽悲观.

当月贷款达到超预期的新增1.01万亿元,这在於监管部门对房地产开发商和地方融资平台的信贷政策放松带来刺激,此前市场对民营企业等引发的信贷需求放缓过於悲观.

当月存款增加近3万亿元,其原因在於银行机构基於季末考核因素将部分理财表外资金转为表内,带来存款大量增加;而市场及民间利率下降,也令部分资金回流银行体系.

中国经济虽在放缓,但不用悲观,今年二季度信贷有望新增2.4万亿元,全年新增至少8万亿元.因此,中国央行没有必要采取降息举措来刺激经济,而准备金率是否下调,要看外汇占款情况.

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

3月新增信贷增长高於市场普遍预期,反映出前段时间市场过分悲观,虽然今年1-2月贷款数据低於去年同期,但有许多迹象表明,中国总体经济还是不错的,经济不会硬着陆.贷款高对未来经济增长和提振市场信心是利好.

M2(增幅)单月上涨0.4个百分点,还是挺大,对实体经济不用太多忧虑.随着政策稳中趋松,出口增长还算不错,外部环境有所改善,料一季度经济增长是全年低点,二季度会略好.今年的经济不会差到哪里去,不用过於悲观.

一季度社会融资总量3.88万亿,比去年一季度的4.19万亿略有降低,全年料14万亿左右.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

3月信贷数据超预期,是国家政策预调微调的一个表现.从目前状况来看,经济下滑的压力是非常大的.要保证经济软着陆,有必要在信贷方面有所调整,以支持经济发展,支持国家开工项目资金需要.

正是在大家都绝望的时候,出来的超预期的信贷情况,这与两会之後政府项目放行有点关系.

尽管说3月单月新增贷款超预期,但是从一季度情况来看,2.4万亿也比较符合全年8万亿,一季度占30%的目标,基本上也体现了稳中求进的效果.预计二季度单月月度平均不会低於8,000亿.

政策方面,今年通胀不是问题,增长是考虑核心所在.接下来需要密切关注内需和地产销售的变化.降息降准都是後备政策.假如政府项目开工之後能够带动经济回升,政策就会向後移.假如经济还是稳定不了,就有必要采取进一步政策.在经济不确定的背景下,我们要多关注风险,多备足预案才能够真正实现经济软着陆.

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

新增贷款这个数比较高,结构还看不到,不过近期确实银行放贷的力度有所增加,这个是能感觉到的,特别是房地产的贷款,可能跟这个关系比较大;需求端有一些好转,之前有一些融资需求是通过体系外的方式来满足的,近来这部分融资量有所减少,再加上银行的流动性相对比较宽裕,导致信贷投放增加.

外汇储备增量也比较多,给人感觉还是比较乐观的,海外资本比较看好中国,相比去年四季度,预期明显好转,没有明显的资本外流迹象.

虽然3月新增信贷明显增加,但从目前银行体系情况以及政策环境看,信贷增速持续反弹的可能性较小.

应该从这个数据来看,近期没有必要调低准备金了,之前央行下调存准主要是为了对冲资本外流和促进银行放贷,现在看这两方面都缓和了.

--南京银行金融市场部研究员 张兰:

3月份新增贷款量比较高,可能是银行在季末为了力保全年7.5万亿的目标而进行努力投放的结果,但这符合央行保持信贷规模合理增长的调控意图.现在监管层和市场担心 的问题不是投放多,而是投放太少的问题,所以尽管信贷增量稍多一点,但不会让市场感觉太出人意料.

其次,从3月贷款结构来看,企业户的贷款结构与上月基本相当,票据融资规模3月份增长较多,单月增量可能是2009年下半年以来的最高水平,这与当前票据贴现利率低位运行有直接联系,然而这种类型的贷款主要是流动性贷款,相比之下,实体经济对中长期贷款的需求并没有看到明显的恢复,所以大体上判断这个数据对未来一段时间宏观经济的走向的影响仍然是相对偏空.

--中信建投策略分析师 郑联盛:

3月份信贷的数据远高於市场的预期,市场此前预测是8,000-9,300亿之间.主要的根源可能在於3-5月份是传统的开工和投资旺季,企业信贷需求比较旺盛.而银行在1-2月份信贷规模偏低,银行部门也有扩大信贷规模的动力.

鉴於信贷和货币的数据好於市场预期,可能代表货币当局在政策上仍然坚持维稳式、结构性的货币政策放松.这对於缓冲经济下行趋势是有利的.预计这样的货币政策趋势仍将延续至二季度.

这个月的信贷和货币面的超预期,对於资本市场是一个明显利好.此前市场下跌之後,风险有所释放,但是受制於总需求,市场趋势较为纠结.今天市场的表现,也反映了市场对信贷等数据的向好预期.

由於此前物价水平超预期,给货币政策的操作空间带来一定的压制.货币政策整体仍将是维稳式的放松.

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

从数据看,无论是新增贷款还是货币投放量仍然偏紧,不过,外汇储备一季度增加了1,200多亿美元,改变了去年底的外流趋势,对增加基础货币的投放有一定好处.

我个人认为货币政策还是有点紧,13%左右的M2增幅远低於16%的目标,且从信贷投放的季节性特点看,一季度应该是信贷投放的高峰,但增长的幅度并不大,央行有必要松松货币闸门,调降存款准备金率.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

新增贷款超出我们预期,之前我们估计不超过8,500亿元.从供给角度而言,同期存款的大幅回升应该是贷款飙升的一个重要条件,银行存贷约束较前两月明显减弱.而从需求层面来说,节後企业集中开工、新项目上马和前期融资平台政策明确是贷款回升的另一背景.

贷款数据相对乐观,但我们仍需要进一步观察工业数据,以明确在3、4月份工业旺季到来的时候,实际投资需求是不是真的有所复苏.

**相关背景**

--中国国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.

--中国人民银行货币政策委员会一季度例会强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策;将综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.

--国家统计局公布,3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%;上月为上升3.2%,为自2010年6月来最低位.当月工业生产者价格指数(PPI)同比下降0.3%,环比则上涨0.3%.

--中国3月官方制造业采购经理指数(PMI)升至53.1,比上月提升2.1个百分点,并高於路透预估中值50.8,继续位於临界点以上.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.

--第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,逾六成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在4月下调一次法定存款准备金率;且有逾四成的受访机构还预期,二季度准备金率会调降两次.

--发稿 上海新闻部; 审校 张喜良/黄凯

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