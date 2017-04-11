版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 11日 星期二 14:24 BJT

中国3月汽车销量同比增长4% 第一季增长7%--中汽协

路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。

2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。

中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。

该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐