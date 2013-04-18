3月70个大中城市新建住宅售价环比10连升

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升3.6%，为连续第三个月上升且涨幅继续扩大。
从环比看，3月新建住宅销售价格较上月上升1.2%，连续第10个月上升。
重点城市看，北京与上海3月新建住宅销售价格指数分别同比上升8.6%和6.4%。
房价(较上年同期变动，%)
3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7
(较上月变动，%)
1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进/张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management 考虑竞购德国运输融资提供商北方银行(HSH Nordbank)。