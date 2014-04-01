中国3月百城住宅均价同环比涨幅连降三月--中指院

* 3月中指院百城新建住宅均价环比22连升

* 同环比涨幅续降

* 易居一手房288指数同环比增速连五月回落

* 房价涨势继续趋缓

路透北京4月1日 -最新数据显示中国房价涨势今年以来持续放缓。中国指数研究院公布的3月百城新建住宅均价环比虽连续22个月上升，但同比和环比涨幅均已连续三个月回落。

中指院报告称，3月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.38%，较上月的0.54%进一步缩窄；同比连续16个月上涨，涨幅则从上月的10.79%降至10.04%。

“供需双方之间博弈加剧，3月住宅市场未现‘阳春’旺季，全国住宅均价同环比涨幅继续缩小。”报告称。

中指院指出，从全国房地产调控环境看，3月召开两会期间，中央提出“双向调控”分类指导，着重依靠市场自身调节作用，此外未出台更加严厉的行政调控政策，大的调控环境继续平稳。

从供需双方来看，房地产信贷未明显放松、房价下跌的恐慌情绪逐步蔓延，部分开发商为回笼资金，采取“以价换量”策略，平价开盘项目居多，少数楼盘降价促销，供应有所增加；而多数购房者对后期市场预期不稳，继续保持观望。

3月涨跌城市个数与上月基本相当，但涨跌幅超过1%的城市个数均有所减少，表明多数城市房价更趋平稳。从10大城市环比涨跌幅看，八个城市环比上涨，两个城市下跌，价格上涨城市涨幅均在1%以内，一线城市中广州房价由涨转跌，其他涨幅均明显缩小。

数据显示，北京、上海等10大城市住宅均价环比和同比分别涨环比上涨0.67%和16.43%，低于前月的1.08%和17.09%。

另由易居推出的一手房价格288指数也呈现类似走势，该指数为1,098.6点，环比上涨0.08%，同比涨8.14%，环比和同比增速已连续五个月回落。

在监控的288个主要城市中，共有167个城市一手房价格指数环比出现上涨，上涨城市数量较上月减少八个。

最新路透调查显示，受制于整体资金环境，以及部分城市的高库存，今年中国住宅均价涨势将放缓，部分中小城市面临楼市调整风险，而一些中小开发商也可能受到资金紧张的困扰。

在15家接受路透调查的中外机构中，多数受访者认为2014年全国住宅均价将延续涨势，不过预估中值显示涨幅将缩窄至4.3%，预测值从持平到上涨10%不等。2015年预计上涨3%。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

_____2014年_____ _______________________2013年_______________________________

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

同比 10.04 10.79 11.1 11.51 10.99 10.69 9.48 8.61 7.94 7.4 6.9 5.34 3.9

环比 0.38 0.54 0.63 0.7 0.68 1.24 1.07 0.92 0.87 0.77 0.81 1.0 1.06 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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