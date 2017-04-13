中国3月原油进口量创下纪录 超越美国成为头号原油进口国

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透北京4月13日 - 周四公布的海关数据显示，3月份中国原油进口量飙升至近920万桶/日的纪录高位，远超预期，并且超越美国的原油进口量。中国独立炼厂加快原油进口是原因之一。
根据海关总署的数据，3月份中国原油进口量为3,895万吨，合917万桶/日。相比之下2月则为828.6万桶/日。而去年12月创下的前次纪录水平则为857万桶/日。
而无论是3月还是第一季的进口量，都超过美国能源资料协会(EIA)公布的同期美国原油进口量，从而使中国成为今年迄今的全球第一大原油进口国。
进口增加的部分原因是中国独立炼厂急于采购，它们之前在1月中旬获得了2017年新的进口配额。
山东东明石化的一位采购经理表示，原油进口增长主要集中在3月到岸的船货，该公司3月的原油进口量超过了今年前两个月的规模。
去年，中国原油进口量逾90万桶/日的增幅，大部分来源于新获原油进口许可的独立炼厂。
上周中国还向新符合规定的独立炼厂派发了原油进口配额。
研究顾问机构IHS驻北京顾问刘海全称，920万桶/日的原油进口量无疑是一个令人震惊的数字。这意味着3月中国原油库存增加近170万桶/日，从任何角度来看都是不寻常的。
但刘海全也说，IHS预计随着炼厂季节性维修的增加，加上可用的储油罐空间减少，未来几个月原油进口量将骤降至约800万桶/日。
很多中国大型国有炼油厂第二季进入维修期，其中包括中国石油化工股份(0386.HK)旗下的上海和扬子炼厂以及中国石油股份(0857.HK)的大连炼厂。
中国第一季原油进口量较上年同期增长15%至1.0473亿吨，或约849万桶/日。
路透根据EIA数据测算，美国3月原油进口量为797万桶/日，第一季为817万桶/日。
海关数据还显示，中国3月成品油进口同比增加10.2%至270万吨，出口增加近25%至467万吨。
中国将2017年第二批成品油出口配额较今年第一批削减73%，这可能导致未来几个月出口放缓。(完)
(编译 王洋/汪红英；审校 王颖/于春红)
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