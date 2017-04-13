中国3月出口增速创逾两年新高 外贸整体向好但形势依然复杂

路透北京4月13日 - 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。

分析师认为，外贸整体向好趋势未变，今年总体情况远比过去两年乐观，但全球复苏乏力需求尚需根本改善，中国经济复苏尚需巩固以及贸易保护主义升温等不稳定、不确定因素较多，外贸形势难言稳定。

“最近几个月，与中国出口情况比较接近的韩国、中国台湾等东亚地区出口增长都比较高，反映外需环境总体在逐渐改善，国际市场需求有明显改善。”交通银行金融研究中心刘学智称，价格因素、国内经济短期回暖是拉动进口大幅增长的主要原因。

“主要大宗商品和初级产品的进口价格增长幅度都比较大，原油、铁矿石、部分农产品价格涨幅很高；另一方面跟中国国内的投资、基建、制造业相关行业的需求增长比较明显，带动进口需求改善。3月制造业PMI新订单、特别是新出口订单都在上升。”他称。

中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。3月贸易顺差为239.25亿美元，大幅高于路透预估中值的顺差100亿美元。海关并公布，中国1-3月以美元计价出口同比增长8.2%，进口同比增长24.0%。

以人民币计价，中国3月出口同比增长22.3%，进口同比增长26.3%，贸易顺差1643.42亿元人民币。

海关总署新闻发言人黄颂平在发布会上点评称，继去年12月美国、欧元区、日本制造业PMI指数达到阶段性新高后，今年一季度这些指标持续攀升，今年3月，欧元区该指数再创阶段性新高；新兴市场中俄罗斯、印度经济走势也以扩张为主。全球主要经济体延续复苏态势，国际市场需求有所改善，有利于中国出口增长。

数据显示，一季度中国对欧盟进出口增长16.9%、对美国进出口增长21.3%，对东盟进出口增长25%，三者合计占中国进出口总值的41.4%。

黄颂平并称，中国国内经济稳中向好，带动进口持续增加。此前数据显示，中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。

**外贸形势依然严峻复杂**

虽然中国一季度外贸进出口都实现较快增长，但国际环境仍然错综复杂，一季度大幅劲升的态势并不能代表全年走势。

海关提供的新闻稿称，外贸发展仍然存在许多有利条件，向好的基本面没有改变。但中国外贸形势依然严峻复杂，不稳定、不确定因素还比较多，面临的困难不是短期的。

黄颂平亦表示，全球经济复苏乏力，市场需求尚未根本改善。IMF维持对2017年全球经济增长3.4%的预期，表明全球经济复苏乏力的局面尚未根本改变。

“再加上英国‘脱欧’和欧洲主要国家大选等都将给现有的经贸政策走向带来变数。‘逆全球化’不断升温，贸易保护主义加剧等也将使我国出口受阻。”他说，中国正处在结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，二季度进口可能有所放缓。

数据显示，3月外贸出口先导指数为40.2，结束连续四个月环比上升走势，与上月持平。

此外，分析师一致认为，中美双边贸易摩擦加大是趋势，不过，他们认为美国对中国实行全面贸易战可能性已降至最低。

“近期习特会面和贸易百日计划降低了贸易战和汇率制裁的可能性，但叙利亚问题和朝鲜问题又使中美关系复杂化。中国可以配合农业供给侧改革，扩大对美部分农产品的进口，也可以承袭中美双边投资条约（BIT），进一步开放本土金融市场。”华泰证券宏观李超团队表示。

美国总统特朗普稍早表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。美国财政部发言人证实，财政部将在本周稍晚公布的有关主要贸易伙伴国汇率情况半年度报告，将不会把中国列为汇率操控国。

李超团队并认为，百日计划的谈判仍将是艰难的，对中美关系保持谨慎乐观态度，未来的摩擦仍是不可避免的。

刘学智对此观点亦赞同，他表示，近段时间中美双边贸易增长比较平稳，虽然贸易战对双边贸易存在不确定性因素，贸易摩擦有加大趋势，但由于中美贸易关系非常紧密，加大对中国贸易制裁力度也会对美国有非常大的负面影响。

“美国内部对中国加大贸易制裁有不同声音，比如一些以农业为主的州、制造业对中国出口较多的州都反对对中国实施贸易制裁，美国内部也有些博弈。”他说，全面爆发贸易战可能性非常小，对双边贸易负面影响比较有限，但不排除局部贸易战，特别是对中国传统的纺织、钢铁、橡胶、铝制品等行业有制裁加温的情况。

根据海关提供的数据，一季度中国对美国进口2,642.3亿元人民币，增长33.1%；对美国出口6,063.5亿元人民币，增长16.8%，同期，对美国贸易顺差3，421.2亿元人民币，扩大6.7%。

此外，大宗商品价格走势存在不确定性亦是今年外贸存在不确定的一个因素。

“受美联储加息预期等因素影响，今年3月初以来，以原油为代表的大宗商品价格持续回落，CRB指数下滑，国内部分原材料价格近期也出现明显回调。当前全球经济尚未根本好转，未来大宗商品价格走势存在较大不确定性。”海关新闻稿称。

3月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 16.4 3.2 -9.6 ~ 9.7 -1.3 7.5

进口(%) 20.3 18 5.0 ~ 40.0 38.1 -8.1

贸易顺差(亿美元) 239.25 100 113 ~ 450 -91.48 248.81

（完）