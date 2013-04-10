中国3月贸易逆差或促央行提高人民币汇率波动性--澳新银行

路透北京4月10日 - 澳新银行周三报告称，3月贸易逆差，表明人民币的强劲升值趋势将难以被中国央行容忍。央行可能提高人民币汇率的波动性来减少资本流入的压力，这也意味着人民币可能在短期内出现走弱。

报告指出，3月较为强劲的出口表现，在很大程度上符合中国外汇占款在年初的大幅度增长，但这样的一种状况可能表明部分热钱通过贸易渠道流入中国境内，以获取中国境内较高的利差。而从篮子货币的表现来看，人民币兑美元的汇率大约在6.7附近，而目前却实际交易在6.2，这表明人民币短期内存在着明显的高估。

“尽管近期的人民币升值在很大程度上是因为强劲的资本流入，但伴随着日圆的大幅贬值，人民币升值并不符合中国的利益。”报告指出。人民币可能在短期内走弱。

报告指出，近期香港市场上的人民币存款存量也出现了十分明显的上升，这也与近期人民币的强劲升值相印证。

从2012年初以来，中国大陆对香港的出口与香港公布的从大陆进口的数据就开始出现了较为明显的统计差异，市场也一直传言中国的出口商通过虚增出口，将热钱输入内地，同时，出口商也可以获得相应的出口退税。

报告称，上述现象对于中国的外贸政策却存在着明显的负面作用，首先，人民币升值加速将降低中国出口的竞争力，同时，人为制造的贸易数据可能造成政策失误。

报告因此建议中国应该鼓励进口，并逐步降低对出口的退税规模，以此减少中国的贸易顺差，大规模的贸易顺差也造成了中国的通胀上升以及资产泡沫。短期来看，中国海关需要改善其申报系统，以改善贸易数据的质量。

对于3月贸易数据，报告称，与过去一段时间相同，中国实际贸易数据与市场预期之间存在着较为明显的差距。尽管出口数据与市场预期基本相同，但进口数据却大大高于市场预期，由于进口增速更快，因此中国在3月出现了大约10亿美元的贸易逆差。

需要注意的是，从整个第一季度的数据来看，中国的出口增速大约高于进口增速10个百分点，这也表明中国的国内需求仍然较为低迷。

中国海关总署周三公布，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元；路透调查预估中值原本分别为增长10.5%和5.2%，顺差154亿美元。而2月时出口增速21.8%，进口意外骤降15.2%。

整个一季度来看，出口增长18.4%，进口增长8.4%，这已经远高于去年全年分别7.9%和4.3%的增速；一季度贸易顺差累计为430.7亿美元，去年同期仅为顺差2.1亿美元。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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