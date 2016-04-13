中国需求回暖3月进出口远超预期 边际改善势头将延续（更新版）

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路透北京4月13日 - 受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。

面临成本提升、贸易保护等多重制约，中国外贸回升势头尚不稳固，下行压力仍然偏大。不过一季度末出现边际改善迹象后，二季度外贸有望继续温和回稳，并预示整体经济回暖之势开始逐渐确立。

“反弹是符合预期的，因为基数原因、还有春节因素干扰消除之后，出口恢复是正常的，但恢复力度超预期。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示。

他称，从一季度情况更能准确把握出口态势。1-3月出口依然负增长，表明全球经济弱复苏情况下，出口还是面临比较大的增长压力。昨日IMF已经再度下调全球经济增长预估。他认为，未来还是需要加强通关便利、融资支持、减税等来支持出口；全年来看，乐观的话出口能恢复到正增长。

中国海关周二公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长；进口则同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为上升2.5%和下降10.2%。

海关数据显示，3月贸易顺差为298.57亿美元，路透预估中值为308.5亿美 元。一季度以美元计价出口同比下降9.6%，进口同比下降13.5%。

海关总署发言人黄颂平提及一季度外贸形势时表示，总体看，中国对外贸易在调整中不断改善，回稳向好的基本面没有改变。1月、3月的出口先导指数都是环比有所回升，表明二季度中国出口有望逐渐回稳。

不过他同时也指出，中国外贸面临全球贸易延续萎缩态势、世界经济存在较多不确定性、贸易保护主义制约出口等不利因素，今年外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

方正证券宏观分析师朱启兵表示，进口同比降幅收窄主要与3月大宗商品价格明显回升有关；另一方面，年初房地产及基建投资对中国经济有正面影响，显示短期内中国经济呈现向好迹象。预计今年一季度、二季度数据可能都不会差，但下半年是否能持续还有待观察。

九州证券全球首席经济学家邓海清更为乐观，“和2月相比出口改善是非常大的，经济向好信号开始出现从星星之火向全面开花发展之势。...宏观经济下行见底已基本完成，未来会温和回升，L型下半场已经到来。”

他进一步指出，包括房地产和基建在内的投资回暖、企业盈利见底回升、消费一直比较平稳，到现在出口的回升，拉动GDP的三驾马车都在好转，2016年宏观经济回暖的确定性变得很大。

市场对中国优于预期的外贸数据反应正面。亚洲股市周三延续稍早涨势，中国公布的乐观贸易数据，让人寄望国内经济在企稳，支撑了风险偏好和大宗商品价格。中国股市沪综指.SSEC涨1.9%，日股日经指数.N225上升2.4%至八日高位。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.4%，澳洲股市上涨1.1%。对中国经济敏感的澳元兑美元升逾0.77美元。

中国进出口及贸易顺差图表 reut.rs/1qnFQkB

**边际改善**

多项数据指向全球经济3月出现边际改善，加之人民币汇率基本持稳，有助于支撑中国出口，另一方面，大宗商品价格上升，以及国内投资加速，有利进口跌幅收窄。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为3月出口回暖和三个因素有关：3月工作日环比明显增加；美元走软带动人民币走软，人民币兑一篮子货币指数下降；全球主要经济体一季度同步阶段性反弹，PMI除了日本俄罗斯下跌外，其它经济体都是齐刷刷回暖。

但他同时表示，展望未来，现在中国出口良好增长不具有可持续性。若未来几月美国经济好转，美国很可能下半年开始加息，美元又将走强，人民币兑一篮子货币也将升值，对其它经济体增长构成抑制，对中国出口造成影响；还有中国此前加强外汇管制，在一定程度上对出口企业有影响。

海关公布的经季节调整后数据显示，以美元计值的3月出口同比下降6.3%，进口同比下降13.9；出口环比增长6%，进口环比增长1.3%。

海通证券宏观团队姜超、顾潇啸表示，3月出口明显好转，低基数是主因，成本优势减弱、全球经济低迷仍将拖累长期出口。他们并指出，进出口均有改善，而3月顺差却继续下降至298.6亿美元，但考虑到国内经济短期改善，美联储加息谨慎美元下行，人民币汇率将暂时稳定。

数据显示，美国3月制造业采购经理人指数(PMI)为51.8，高于路透访问68名分析师预期的50.7；Markit欧元区制造业PMI从2月的一年低点51.2略升至51.6。

海关新闻稿称，一季度，中国对部分一带一路沿线国家出口增长，对巴基斯坦、孟加拉国、埃及、印度和俄罗斯等出口分别增长26.4%、16.6%、6.3%、6.1%和6.2%。同期，对欧盟出口下降1.4%、对美国出口下降3.4%、对东盟出口下降8.5%，合计占同期出口总值的46.7%。（完）