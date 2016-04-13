中国需求回暖3月进出口远超预期 边际改善势头将延续（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京4月13日 - 受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。
面临成本提升、贸易保护等多重制约，中国外贸回升势头尚不稳固，下行压力仍然偏大。不过一季度末出现边际改善迹象后，二季度外贸有望继续温和回稳，并预示整体经济回暖之势开始逐渐确立。
“反弹是符合预期的，因为基数原因、还有春节因素干扰消除之后，出口恢复是正常的，但恢复力度超预期。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示。
他称，从一季度情况更能准确把握出口态势。1-3月出口依然负增长，表明全球经济弱复苏情况下，出口还是面临比较大的增长压力。昨日IMF已经再度下调全球经济增长预估。他认为，未来还是需要加强通关便利、融资支持、减税等来支持出口；全年来看，乐观的话出口能恢复到正增长。
中国海关周二公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长；进口则同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为上升2.5%和下降10.2%。
海关数据显示，3月贸易顺差为298.57亿美元，路透预估中值为308.5亿美 元。一季度以美元计价出口同比下降9.6%，进口同比下降13.5%。
海关总署发言人黄颂平提及一季度外贸形势时表示，总体看，中国对外贸易在调整中不断改善，回稳向好的基本面没有改变。1月、3月的出口先导指数都是环比有所回升，表明二季度中国出口有望逐渐回稳。
不过他同时也指出，中国外贸面临全球贸易延续萎缩态势、世界经济存在较多不确定性、贸易保护主义制约出口等不利因素，今年外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。
中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。
方正证券宏观分析师朱启兵表示，进口同比降幅收窄主要与3月大宗商品价格明显回升有关；另一方面，年初房地产及基建投资对中国经济有正面影响，显示短期内中国经济呈现向好迹象。预计今年一季度、二季度数据可能都不会差，但下半年是否能持续还有待观察。
九州证券全球首席经济学家邓海清更为乐观，“和2月相比出口改善是非常大的，经济向好信号开始出现从星星之火向全面开花发展之势。...宏观经济下行见底已基本完成，未来会温和回升，L型下半场已经到来。”
他进一步指出，包括房地产和基建在内的投资回暖、企业盈利见底回升、消费一直比较平稳，到现在出口的回升，拉动GDP的三驾马车都在好转，2016年宏观经济回暖的确定性变得很大。
市场对中国优于预期的外贸数据反应正面。亚洲股市周三延续稍早涨势，中国公布的乐观贸易数据，让人寄望国内经济在企稳，支撑了风险偏好和大宗商品价格。中国股市沪综指.SSEC涨1.9%，日股日经指数.N225上升2.4%至八日高位。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.4%，澳洲股市上涨1.1%。对中国经济敏感的澳元兑美元升逾0.77美元。
中国进出口及贸易顺差图表 reut.rs/1qnFQkB
**边际改善**
多项数据指向全球经济3月出现边际改善，加之人民币汇率基本持稳，有助于支撑中国出口，另一方面，大宗商品价格上升，以及国内投资加速，有利进口跌幅收窄。
兴业银行首席经济学家鲁政委认为3月出口回暖和三个因素有关：3月工作日环比明显增加；美元走软带动人民币走软，人民币兑一篮子货币指数下降；全球主要经济体一季度同步阶段性反弹，PMI除了日本俄罗斯下跌外，其它经济体都是齐刷刷回暖。
但他同时表示，展望未来，现在中国出口良好增长不具有可持续性。若未来几月美国经济好转，美国很可能下半年开始加息，美元又将走强，人民币兑一篮子货币也将升值，对其它经济体增长构成抑制，对中国出口造成影响；还有中国此前加强外汇管制，在一定程度上对出口企业有影响。
海关公布的经季节调整后数据显示，以美元计值的3月出口同比下降6.3%，进口同比下降13.9；出口环比增长6%，进口环比增长1.3%。
海通证券宏观团队姜超、顾潇啸表示，3月出口明显好转，低基数是主因，成本优势减弱、全球经济低迷仍将拖累长期出口。他们并指出，进出口均有改善，而3月顺差却继续下降至298.6亿美元，但考虑到国内经济短期改善，美联储加息谨慎美元下行，人民币汇率将暂时稳定。
数据显示，美国3月制造业采购经理人指数(PMI)为51.8，高于路透访问68名分析师预期的50.7；Markit欧元区制造业PMI从2月的一年低点51.2略升至51.6。
海关新闻稿称，一季度，中国对部分一带一路沿线国家出口增长，对巴基斯坦、孟加拉国、埃及、印度和俄罗斯等出口分别增长26.4%、16.6%、6.3%、6.1%和6.2%。同期，对欧盟出口下降1.4%、对美国出口下降3.4%、对东盟出口下降8.5%，合计占同期出口总值的46.7%。（完）
(发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。