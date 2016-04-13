分析师看中国3月进出口数据

路透北京4月13日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为上升2.5%和下降10.2%。

海关数据并显示，3月贸易顺差298.57亿美元，路透预估中值为308.5亿美元。3月外贸出口先导指数环比回升0.3至31.6。

“今年一季度经济增长处于合理区间，...外贸形势依然严峻，下行压力仍然较大。”海关发言人在新闻发布会上称。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

主要数据：

* 以美元计价，3月出口同比增长11.5%（路透调查中值为+2.5%）

* 以美元计价，3月进口同比下降7.6%（路透调查中值为-10.2%）

* 以美元计价，3月贸易顺差298.57亿元（路透调查中值为顺差308.50亿元）

* 1-3月，以美元计价出口同比下降9.6%，进口同比下降13.5%

* 以人民币计价，3月出口同比增长18.7%，进口下降1.7%，贸易顺差1,946亿元

* 3月外贸出口先导指数31.6，比上月回升0.3

中国进出口和贸易差额图表 reut.rs/1qnFQkB

以下为分析师评论：

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

外贸短期改善，人民币暂稳。3月出口明显好转，低基数是主因，成本优势减弱、全球经济低迷仍将拖累长期出口。

进口跌幅明显收窄，主因国内经济短期回暖，对大豆、铁矿石等大宗需求增加，且3月主要大宗商品价格都有所反弹。

顺差再创新低，但人民币汇率暂稳。进出口均有改善，而3月顺差却继续下降至298.6亿美元，但考虑到国内经济短期改善，美联储加息谨慎美元下行，人民币汇率将暂时稳定。

--方正证券宏观分析师 朱启兵：

3月出口转为两位数正增长是正常的，主要是因为去年同期的基数非常低以及春节因素的影响。从历年的情况来看，春节后的月份（即3月）较2月环比一般都有30%-40%的增长。事实上外需改善并不是特别明显，比如3月美国数据没有明显好转，PMI分项指数中，进口指数仍在50以下；日本PMI也在50以下。

进口同比降幅收窄主要与3月大宗商品价格明显回升有关；另一方面，年初房地产及基建投资对中国经济有正面影响，显示短期内中国经济呈现向好迹象。预计今年1季度、2季度数据可能都不会差，但下半年是否能持续还有待观察。

--招商证券宏观团队：

3月出口超出市场预期，再次强调，由于去年出口以3月为低点、今年以2月为低点的季节性因素错位，造成今年2月出口同比异常低迷、3月较高正增速的情况，使得月度同比数据失真，而由于对基数考虑较少，3月出口同比可能给市场以正向冲击。

季节波动大之下，将一季度数据作为整体来看更具参考意义。一季度出口同比-9.5%，较去年明显恶化，欧美日1、2月进口同比-15%，外需不足是出口形势不佳的重要原因；进口同比-11.5%，较去年情况有所好转。

3月贸易顺差为298.6亿美元，从往年情况看，可能仍受到了季节性的干扰，预计未来会有所回升。不过，今年国内需求改善及“中国因素”对商品价格的带动可能同时出现从而带动进口，今年的顺差规模可能较去年下半年单月550亿的水平有所收窄。

--民生证券固收团队：

出口反弹主因为基数效应和人民币实际有效汇率贬值，发达国家外需短期企稳亦有提振。但目前来看，回升势头尚不稳固，发达经济体总需求依然较弱，美国经济相对较好,欧洲日本经济仍有下行压力，高频的出口集装箱运价指数持续下行，随着4-6月低基数效应消退，后续出口仍有下行压力。

进口同比下降7.6%，降幅收窄一方面存在着大宗商品价格上涨的价格因素，另一方面也因房地产新开工和基建回暖，国内经济企稳，过去两年经济总需求下行和对未来经济极度悲观的预期导致企业大幅主动库存之后，现阶段企业补库存意愿改善，从数据看，铜、铁矿石等大宗商品均出现显着增长。

往后看，出口方面，发达国家总需求依然有下行压力，随着基数效应消退，出口增速还有下行压力；进口方面，大宗商品上涨趋势仍在延续，因对中长期增长预期悲观和资金压制，真正的主动补库存周期尚未开始，进口复苏有一定持续性。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

出口回暖原因之一是全球经济复苏势头没有改变，是比较确定的；其次是去年人民币贬值的滞后效应，在出口上开始体现；第三，人民币汇率3月比较稳定，也使得资本外逃相关的虚假贸易大幅减弱。

和2月相比出口改善是非常大的，经济向好信号开始出现从星星之火向全面开花发展之势。

包括房地产和基建在内的投资回暖、企业盈利见底回升、消费一直比较平稳，到现在出口的回升，拉动GDP的三驾马车都在好转，2016年宏观经济回暖的确定性变得很大。

国内经济回暖具有可持续性，当然并不是说会回到8%，而是说宏观经济下行见底已基本完成，未来会温和回升，L型下半场已经到来。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

3月出口数据明显改善，主要还是受去年基数影响较大，结合2、3月份一起看，数据更为真实。从二季度展望来看，外贸先导指数有所上涨回升，但力度不大，仍处于低位，近期人民币升值较快，因此，二季度出口总体较一季度将出现温和回升。

--兴业银行首席经济学家 鲁政委：

3月出口回暖和三个因素有关：3月工作日环比明显增加；美元走软带动人民币走软，人民币兑一篮子货币指数下降，跌破99；全球主要经济体一季度同步阶段性反弹，PMI除了日本俄罗斯下跌外，其它经济体都是齐刷刷回暖。

外贸顺差收窄，说明人民币汇率有效汇率走弱，不会出现国际收支失衡加剧，反而是更加均衡，因为进口更多。

展望未来，现在中国出口良好增长不具有可持续性，若未来几月美国经济好转，美国很可能下半年开始加息，美元又将走强，人民币兑一篮子货币也将升值，对其它经济体增长构成抑制，对中国出口造成影响；还有中国此前加强外汇管制，在一定程度上对出口企业有影响。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

一季度来看，出口同比变动在正常范围内。接下来要延续3月的大幅度增长难度较大，因国际需求不乐观，人民币汇率也波动，今年整个外贸压力还是很大。预计全年出口同比降5%左右。

3月大宗商品价格上涨，企业以补库存为主，投资需求也有起色，未来投资预计比较旺盛，进口将持续改善。全年进口同比可能下降7-8%。

从各个数据看，一季度经济出现企稳迹象，预计未来一两个季度都会有所好转，判断一二季度GDP增速分别在6.7%和6.8%。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

反弹是符合预期的，因为基数原因、还有春节因素干扰消除之后，出口恢复是正常的，但恢复力度超预期。

1-2月份有些异常因素，从一季度情况更能准确把握出口态势。1-3月出口依然负增长，表明全球经济弱复苏情况下，出口还是面临比较大的增长压力。昨日IMF已经再度下调全球经济增长预估。

未来还是需要加强通关便利、融资支持、减税等来支持出口；全年来看，乐观的话出口能恢复到正增长。

相关背景：

--中国总理李克强表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。

--中国商务部称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素，但外贸趋势向好势头没有改变，外贸发展的基本面没有改变。

--中国外管局预计，今年国际收支将续呈经常账户顺差、资本和金融账户逆差格局，跨境资本流动风险总体可控，2016 年经常账户将在货物贸易主导下持续顺差，与GDP之比处于国际公认合理区间。

--中国财政部表示，自4月8日起实施跨境电子商务零售进口（B2C）进口税收政策，考虑到大部分消费者的合理消费需求，政策将单次交易限值由由行邮税政策中的1,000元人民币（港澳台地区为800元）提高至2,000元，同时将设置个人年度交易限值为20,000元。

--中国商务部表示，今年外贸形势总体比去年更复杂严峻，但考虑到中国仍具有较强比较优势，且外贸新的增长动能正在积聚，预计3月以后外贸进出口同比降幅将逐步收窄。（完）