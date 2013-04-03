数据观测：中国3月出口料自年初高位回落而进口持稳

* 公布内容: 中国2013年3月进出口贸易数据

* 公布时间: 4月10日（周三）

--调查结果:

指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机

构数

出口(%) 10.5 -5.4~20.0 21.8 8.9 19

进口(%) 5.2 -7.7~12.3 -15.2 5.3 19

贸易顺差(亿美元) 154 -230~222 153 53.5 19

--数据要点:

路透最新调查显示，3月中国出口同比增速料自前两月高位回落逾半，但仍有望保持10%左右的增长，因假日因素消退且基数逐步提高；预计进口回到5%左右的温和增长，近持平于今年前两月累计的增速，显示内需保持缓慢复苏。

接受调查的19位分析师预测中值并显示，3月份的进出口顺差规模料与上月变化不大，保持在逾150亿美元左右。这与当月人民币即期结汇压力较大的情况相符。

中信证券近期对出口大省--江苏和浙江两省出口行业进行调查，并发布研究报告称，从两省情况来看今年头两个月出口强势开局主要缘于劳动力密集型产品出口的快速增长，但未来该方面订单需求恢复并不理想，后期出口增速可能回落。

但亦有券商分析师乐观认为，美国整体经济复苏可能好于预期，中国的出口增速在上半年有望保持在15%左右。同时，前两个月的投资增长可能带动大宗商品等进口上升，对于整体进口也能够提供支撑。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮也表示，预计今年上半年都会呈现资金流入，这与中国经济仍处于复苏有关，且今年外贸出口增长可能好于去年。近期人民币震荡升值，可能就体现出央行对于出口形势持乐观态度。

中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。

此外市场人士指出，受国外宽松货币环境和国内基本面向好、人民币升值预期未改的影响，中国仍会面临较大的资本流入压力。他们警示，国际资本借道贸易项流入，也会造成贸易数据失真。

中国国家外汇管理局最新数据显示，2月银行代客结售汇顺差322亿美元，自上月926亿美元水平回落；远期结售汇为净结汇25亿美元。

机构 出口(同比%) 进口(同比%) 贸易顺差（十亿美元）

中国银行 10.5 5.5 13.90

交通银行 11.7 2.4 21.00

美银美林 15.0 7.6 18.00

国开证券 8.4 2.0 20.23

中国资本证券 2.7 -7.7 22.00

建设银行 20.0 5.2 22.00

中金公司 8.0 5.0 10.40

中信证券 11.6 8.0 11.60

德银 10.0 7.0 10.50

安信证券 12.0 6.0 15.40

光大证券 11.9 5.9 15.50

银河证券 11.7 1.6 22.20

国泰君安 -5.4 12.3 -23.00

海通证券 2.6 3.0 4.90

华宝信托 11.7 2.9 20.00

兴业银行 6.5 -0.5 15.00

北京领先国际金融资讯 7.0 1.0 15.30

上海证券 14.7 6.0 20.00

申银万国 10.2 11.9 3.18

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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