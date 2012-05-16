中国3月净增持美国国债147亿美元

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透香港5月16日电---美国财政部最新公布数据显示,截止3月末,中国持有的美国国债达11,699亿美元,环比增持147亿美元.但当月却净减持了以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的美国机构债、公司债,以及美国上市公司的股票.
而修正後的数据显示,中国2月则净减持美国国债110亿美元.
中国目前的外汇储备已高达3.3万亿美元,如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.
由於中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.
数据并显示,3月中国净增持一年期以上的美国长期国债145亿美元,净持减美国机构债、公司债、股票分别为20亿、2.42亿及6,800万美元.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。