中国融资融券投资者门槛有望降低

路透上海3月20日 - 中国证券报周三报导，证券市场融资融券业务投资者准入标准有望降低，其中开户交易时间由此前的18个月以上，大幅降至6个月以上；资金要求方面，则由原来的50万元人民币门槛，改为可由券商自主决定。

报导引述权威人士称，此前对开户交易时间限制，主要是因为融资融券试点初期拥有资格的券商数量较少，为了避免客户频繁“搬家”，才对开户时间进行了严格限制。目前开展融资融券业务的证券公司已达74家，绝大多数券商已有该资格，因此没必要再继续设定开户交易18个月以上限制。

2011年10月26日证监会修订发布的《证券公司融资融券业务管理办法》规定，在证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年的客户，证券公司不得向其融资、融券。截至2月底，开通融资融券业务的账户为110.4万户。

对上述消息，多家证券公司融资融券业务负责人表示，由于接到调整投资者门槛通知时间较短，最终资金门槛还需进行风险测试及评估测算后再做决定。但有人士认为，客户准入资金门槛不宜降得过低，初期保持在账户内资产额为30万元左右更为适宜。

今年1月末，上海与深圳交易所分别扩大融资融券标的股票数目至300只和200只，两市共计500只。另外，中国证券金融股份有限公司数据显示，截至1月末证券市场融资融券余额合计1,197.23亿元。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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