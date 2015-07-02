中国证监会发布融资融券新管理办法 担保物违约时可不强平

路透上海7月2日 - 中国证监会周三晚间发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。

新版两融管理办法自6月12日向社会征求意见，原计划于7月11日截止。不过证监会表示，考虑到市场目前运行情况，根据市场和监管工作需要，决定于周三发布新版管理办法，并自即日起实施。

新管理办法优化了两融客户担保物违约处置标准和方式，取消投资者维持担保比例低于130%应在两个交易日内追加担保物且追保后维持担保比例应不低于150%规定，允许券商与客户自行商定补充担保物的期限与比例的具体要求，同时强平不再是唯一违约处置方式。

新办法强调了客户适当性要求，将最近20个交易日的日均证券类资产不低于50万元人民币等要求，明确为开立信用帐户的条件。对取消参与两融的准入门槛的建议，证监会考虑到贯彻落实客户适当性管理的要求，未予采纳。

征求意见稿提到的两项重要规定，即融资融券业务规模不超过证券公司净资本4倍以及允许融资融券合约展期，由券商根据客户信用状况等因素与客户自主商定展期次数，在新办法中均得到保留。

上海证券交易所和深圳证券交易所周三晚间亦发布融资融券交易实施细则修订版。该修订版中提到当客户维持担保比例低于130%时，券商应当通知客户在约定的期限内追加担保物，客户经券商认可后，可以提交除可充抵保证金证券外的其他证券、不动产、股权等资产。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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