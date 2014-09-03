中国国务院发布海运发展战略 鼓励民资开展海运业务

路透北京9月3日 - 中国周三首次从国家层面发布海运发展战略，拟深化海运业改革开放，鼓励民资开展海运业务，计划到2020年，基本建成现代海运体系，适应国民经济安全运行和对外贸易发展需要。

刊登在政府网的国务院相关意见部署了七大任务，包括深化国有海运企业改革，积极发展国有资本、民营资本等交叉持股、融合发展的混合所有制海运企业。

“坚持规则平等、权利平等、机会平等，引导和鼓励符合条件的民营企业从事海运业务。”意见并称，稳步推进对外开放，在风险可控前提下，在上海自由贸易试验区稳妥开展外商成立独资船舶管理公司、控股合资海运公司等试点。

同时，要推动海运企业转型升级，提升国际竞争力。加快兼并重组，促进规模化、专业化经营，提升抗风险能力和国际竞争力，实施“走出去”战略，并有序发展中小海运企业，促进就业。

在保障措施方面，意见提出要健全运输保障机制，加强和改进行业管理，同时发挥财税政策支持作用。

“整合各种专项资金，推动运力结构调整、节能减排和运输效能提升。借鉴海运业发达国家经验，研究完善涉及国际海运的财税政策。加大现行财税政策执行力度，确保落实到位。”意见称。

此外，要加快推动海运业立法，完善统一开放、竞争有序的市场体系，引导运力有序投放和合理增长。同时要清理规范行政审批事项，推进口岸通行便利化。

意见并指出，海运业是经济社会发展重要的基础产业，在维护国家海洋权益和经济安全、推动对外贸易发展、促进产业转型升级等方面具有重要作用。（完）

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(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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