中国国务院发布促海洋渔业发展意见 加强资源和生态环境保护

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京6月25日 - 中国国务院日前发布有关促进海洋渔业发展的意见,决定今后中国将坚持生态优先、养捕结合和控制近海、拓展外海、发展远洋的生产方针，着力加强海洋渔业资源和生态环境保护，不断提升海洋渔业可持续发展能力。
据中国政府网周二发布的新闻稿显示,日前出台的《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》确定，2015年，中国海水产品产量稳定在3,000万吨左右，海水养殖面积稳定在220万公顷左右，其中海上养殖面积控制在115万公顷以内；近海捕捞强度有效控制，外海和远洋渔业综合生产能力不断增强，海水产品精深加工规模不断扩大。
到2020年，中国渔船数量和捕捞强度要与渔业资源可再生能力大体相适应，海洋渔业生态环境明显改善，渔民生产生活条件显着改善。
意见还提出要科学发展海水养殖，积极稳妥发展外海和远洋渔业，大力发展海水产品加工和流通。
此外，意见还要求进一步改善渔民民生。积极推进渔村建设，切实促进捕捞渔民转产转业。支持发展海水养殖、海水产品加工和休闲渔业，延长产业链，提高渔业效益。（完）
参看细节,请点击中国政府网(here)
(发稿 李航; 审校 林高丽)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。