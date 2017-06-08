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中国财经 | 2017年 6月 8日 星期四 19:05 BJT

中国将继续放宽市场准入 推进负面清单管理吸引跨国投资--李克强

路透北京6月8日 - 中国国务院总理李克强周四表示，将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式，更好保护知识产权，为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境，打造最具吸引力的投资目的地。

中国政府网援引李克强在会见部分跨国企业负责人时表述称，中国坚持深化改革，注重通过简政放权、放管结合、优化服务等改革推动政府职能转变，大幅精简审批事项，降低制度性交易成本，并加强事中事后监管。

李克强表示，中国深入实施创新驱动发展战略，对新产业、新业态、新模式采取包容审慎的方式进行监管，促进新动能加速成长，有效防范风险，将技术、业态、组织形式创新和政府制度创新相结合，促进经济保持中高速增长、迈上中高端水平。

他指出，中国市场容量巨大、人力人才资源丰富、产业水平不断提升，不仅为跨国企业在华投资、拓展业务提供了广阔空间，也为共同开展三方、多方合作创造了有力平台。欢迎跨国公司抓住机遇，与中国经济共同成长。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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