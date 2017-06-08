中国将继续放宽市场准入 推进负面清单管理吸引跨国投资--李克强

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月8日 - 中国国务院总理李克强周四表示，将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式，更好保护知识产权，为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境，打造最具吸引力的投资目的地。
中国政府网援引李克强在会见部分跨国企业负责人时表述称，中国坚持深化改革，注重通过简政放权、放管结合、优化服务等改革推动政府职能转变，大幅精简审批事项，降低制度性交易成本，并加强事中事后监管。
李克强表示，中国深入实施创新驱动发展战略，对新产业、新业态、新模式采取包容审慎的方式进行监管，促进新动能加速成长，有效防范风险，将技术、业态、组织形式创新和政府制度创新相结合，促进经济保持中高速增长、迈上中高端水平。
他指出，中国市场容量巨大、人力人才资源丰富、产业水平不断提升，不仅为跨国企业在华投资、拓展业务提供了广阔空间，也为共同开展三方、多方合作创造了有力平台。欢迎跨国公司抓住机遇，与中国经济共同成长。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。