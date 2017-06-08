中国将继续放宽市场准入 推进负面清单管理吸引跨国投资--李克强

路透北京6月8日 - 中国国务院总理李克强周四表示，将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式，更好保护知识产权，为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境，打造最具吸引力的投资目的地。

他指出，中国市场容量巨大、人力人才资源丰富、产业水平不断提升，不仅为跨国企业在华投资、拓展业务提供了广阔空间，也为共同开展三方、多方合作创造了有力平台。欢迎跨国公司抓住机遇，与中国经济共同成长。（完）