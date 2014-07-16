财经洞察：中国证监会新政有迹可寻 市场化与行政指导间力求平衡

作者 林琦

路透上海7月16日 - 近期中国证监会密集发布了逾十项监管政策，涉及融资、并购、退市等各方面。乍看之下，有些凌乱，但经过仔细梳理后发现，实为证监会为落实国务院新“国九条”，在逐步搭建新形势下资本市场的市场化制度框架。

不过，从此前政策实施情况看，其在具体落实中仍暴露出一些问题，反映出国内资本市场诚信体系和监管措施尚不完善，预计近阶段证券监管部门仍需在市场化与行政指导之间努力寻求平衡点。

最近一个多月来证监会颁布的政策或政策征求意见稿，均能在新“国九条”找到相应的表述（详见附表），因此未来国内资本市场的政策趋向，亦可从新“国九条”中按图索骥，寻出一些线索。

中国国务院5月发布促进资本市场发展的新“国九条”，为资本市场划定改革方向。证监会当时表示，“国九条”是全面深化资本市场改革的纲领性文件，对新时期资本市场各个方面进行了统筹规划和总体部署。

从以往经验来看，证监会权责范围内的法规制定进程应会快于需要多个部委协调的法律制度。因此，下一步证监会的政策制定可能指向例如期货市场创新发展、上市公司股权激励和市值管理、证券公司牌照管理改革等一些领域。

而壮大资本市场机构投资者，引入企业年金和社保资金；逐步放宽外资持有上市公司股份限制等因牵涉监管部门较多，可能不会被列入近期目标。

从近期公布的政策来看，普遍具有简政放权、市场化导向等特征。例如最近公布的公募基金运作管理办法中，公募基金产品审查已由核准制改为注册制；在上市公司并购重组新规中，取消了一些并购活动的行政审批事项，如取消要约收购事前审批；私募基金产品不设行政审批。

而保护投资者利益，保护市场公正、效率和透明，降低系统性风险是国际上公认的证券市场监管三大目标。证监会在简政放权、监管向事中和事后转移的同时，需要进一步加强监管力度，才能保证市场化改革后监管目标的实现。

确实，证监会近期新规在逐步放权的同时，亦提高了违法处罚力度，提高违法成本。例如在最近颁布的新版退市制度（征求意见稿）中，引入了重大违法的上市公司将被强制退市的新规，即欺诈发行公司与重大信息披露违法公司将被暂停上市或限期实施终止上市。

但中国资本市场仍处于转型期，已习惯于行政审批的发行人、投资人和中介机构，甚至监管机构，能否很快适应新角色，仍需要继续观察。

以出台较早的新股发行体制改革为例，因各方利益难以平衡，导致今年来已有数次修改，监管机构在市场化与行政指导之间来回摇摆，而效果仍然有限，即可说明市场化改革绝非一帆风顺。

如年初A股首次公开发行（IPO）重启后，发行人和中介机构可在老股转让数量、发行价格、选择网下配售机构等方面具有较大自主权。不过6月IPO再度重启后，证监会已明确不鼓励超募和老股转让，新股发行价格渐趋僵化。

相对海外发达市场，中国资本市场的制度化建设任重而道远。而面对一个尚不成熟的投资者群体，以市场化为导向的改革道路可能会更加曲折。

以下是新“国九条”中具体表述与证监会一个多月新颁布的政策对照表：

二，发展多层次资本市场

（四）积极稳妥推进股票发行注册制改革，逐步探索符合中国实际的股票发行条件、上市标准和审核方式。

措施：5/29 证监会发布创业板首次公开发行和再融资管理办法

（六）完善上市公司股权激励制度，允许上市公司按规定通过多种形式开展员工持股计划。

措施：6/20 证监会发布《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

（七）鼓励市场化并购重组，允许资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用。

措施：6/27 证监会发布非上市公众公司收购管理办法和非上市公众公司重大资产重组管理办法。

7/11 证监会发布上市公司重大资产重组管理办法和上市公司收购管理办法的征求意见稿。

（八）完善退市制度，构建符合中国实际并有利于投资者保护的退市制度

措施：7/4 证监会发布改革完善并严格实施上市公司退市制度的征求意见稿

四、培育私募市场

（十三）建立健全私募发行制度，建立合格投资者标准体系，规范募集行为，切实强化事中事后监管，建立规范开展私募业务的风险控制和自律管理制度安排，以及各类私募产品的统一监测系统。

（十四）发展私募投资基金，完善股权投资基金、私募资产管理计划、私募集合理财产品等各类私募投资产品的监管标准。

措施：7/11 证监会发布私募投资基金监督管理暂行办法（征求意见稿）

7/11 证监会发布公开募集证券投资基金运作管理办法及其实施规定。

6/13 证监会发布大力推进证券投资基金行业创新发展的意见

6/13 证监会发布关于做好有关私募产品备案管理及风险监测的通知

六、提高证券期货服务业竞争力

（十八）促进中介机构创新发展，推动证券经营机构实施差异化、专业化、特色化发展，促进形成若干具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。

措施：5/29 证监会发布进一步推进证券经营机构创新发展意见

七、扩大资本市场开放

（二十二）推动境内外交易所市场的连接

措施：6/13 证监会发布沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定。（完）

(发稿 林琦; 审校)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。