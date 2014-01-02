露华浓称将退出中国市场

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透12月31日 -露华浓(Revlon)(REV.N)称将退出中国，并将裁撤逾1,000个工作岗位，这是该公司旨在每年节省约1,100万美元的整顿工作一部份；露华浓在中国的化妆品销售节节下滑。
露华浓在一份申报文件中指出，中国业务占整体净销售比重约为2%，而其2012年净营收为14.3亿美元。该公司旗下还有化妆品品牌Almay及指甲用品Sinful Colors。
露华浓指出，将裁撤1,100个职位，主要位于中国，其中包含通过第三方机构聘雇的940名美容顾问。2012年12月31日止，该公司共有5,100名员工。
**中国销售下滑**
露华浓在1996年就进入中国市场，2012年在中国的销售下滑，此一势头延续至2013上半年，而该公司将原因归咎于中国经济成长放缓导致消费减少。
公司发言人EliseGarofalo表示，“我们就中国商机及运营成本做了一番总体评估...我们的结论是退出中国市场是最为合理做法。”
露华浓为收购界大腕Ronald Perelman旗下的公司，预料税前重整及相关的费用约2,200万美元。
该公司周二表示，当中约1,000万美元费用是员工相关成本，其余则是销售减计及打销存货。
露华浓称2013年12月已经认列了2,090万美元的费用，其余费用料于2014年认列。
该公司称约800万美元的年度节省费用，将改善2014年财报。
露华浓周二股价收盘上涨1.63%至24.96美元，2013年涨幅近70%。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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