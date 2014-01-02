露华浓称将退出中国市场

路透12月31日 -露华浓(Revlon)(REV.N)称将退出中国，并将裁撤逾1,000个工作岗位，这是该公司旨在每年节省约1,100万美元的整顿工作一部份；露华浓在中国的化妆品销售节节下滑。

露华浓在一份申报文件中指出，中国业务占整体净销售比重约为2%，而其2012年净营收为14.3亿美元。该公司旗下还有化妆品品牌Almay及指甲用品Sinful Colors。

露华浓指出，将裁撤1,100个职位，主要位于中国，其中包含通过第三方机构聘雇的940名美容顾问。2012年12月31日止，该公司共有5,100名员工。

**中国销售下滑**

露华浓在1996年就进入中国市场，2012年在中国的销售下滑，此一势头延续至2013上半年，而该公司将原因归咎于中国经济成长放缓导致消费减少。

公司发言人EliseGarofalo表示，“我们就中国商机及运营成本做了一番总体评估...我们的结论是退出中国市场是最为合理做法。”

露华浓为收购界大腕Ronald Perelman旗下的公司，预料税前重整及相关的费用约2,200万美元。

该公司周二表示，当中约1,000万美元费用是员工相关成本，其余则是销售减计及打销存货。

露华浓称2013年12月已经认列了2,090万美元的费用，其余费用料于2014年认列。

该公司称约800万美元的年度节省费用，将改善2014年财报。

露华浓周二股价收盘上涨1.63%至24.96美元，2013年涨幅近70%。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。