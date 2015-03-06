中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月2日-6日)中国重要财经新闻：

【经济/政策】

--《焦点》中国调降今年GDP增速目标至7%，淡化速度着力调结构

如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

--《焦点》中国春节后首周即降息彰显稳增长决心，货币政策驶入宽松轨道

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

--中国经济：政府调低今年经济增长目标至7%左右，将加大结构性改革

中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。

--中国财政：今年全国预算赤字较上年增两成至1.62万亿元，财政政策加力

中国财政部周四称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。

--中国经济：有信心完成今年经济增长目标，要打好投资组合拳--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周四表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的，发改委有决心、有信心也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。而在拉动经济发展当中，要发挥投资的关键作用，更好地打好投资的组合拳。

--专家观点：中国在通胀下行时降息，并非货币政策取向转变--央行专家

中国央行宣布降息后，央行研究局首席经济学家马骏就此解读称，在通胀率下降和实体经济面临下行压力的背景之下，适当降低基准利率，目的就是维护中性和稳健的货币政策，不应视为货币政策取向的转变。

--中国数据：2月汇丰制造业PMI终值跃升至七个月高点，但出口订单恶化

最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。

--中国经济：当前应对通缩的手段属政策预调，将更注重政策配合--财政部官员

中国财政部副部长朱光耀周二称，相对于欧洲而言，中国的通缩压力并没有那么大，而中国当前的应对手段属于是一种预调和微调。

--人民币汇率：长期看汇率将持稳，对一篮子货币保持升势--中国外管局长

中国国家外汇管理局局长易纲周二表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且人民币对一篮子货币仍保持升势。他并称，人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用；资金流进流出总体正常，投资流动总体正常。

--中国政策：今年起出口退税全由中央负担，地方消费税定额返还--国务院

中国国务院周二称，自今年起出口退税（包括出口货物退增值税和营业税改征增值税出口退税）全部由中央财政负担，地方2014年原负担的出口退税基数定额上解中央。

--中国财政：中央结转两年以上资金由财政部收回统筹使用--财政部

为提高财政资金使用效率，中国财政部周二发布关于做好盘活中央部门存量资金的通知，要求清理结转结余资金，规定中央部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由财政部收回统筹使用。

--中国金融：人大财经委副主任称货币政策并没有向宽松方向发展

全国人大财经委副主任吴晓灵日前表示，央行不久前采取的降准、降息操作是为满足银行间市场适当合理的流动性需要，货币政策并没有向宽松的方向发展。

--中国经济：货币政策将维持中性以保持6-7%的平稳增速--货币政策委员

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周四称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。

--中国外汇：当前投机资本外流非常严重，应谨慎推动资本项下可兑换--专家

中国社会科学院学部委员余永定周四指出，中国当前投机与套利的资本外流现象非常严重，应谨慎、渐进推动资本项下的人民币可兑换，防止投机套利和资本外流。

【金融/证券/保险】

--中国证券：新证券法实施注册制可落地，勿过虑新股扩容--证监会主席

中国证监会主席肖钢表示，目前实施股票发行(IPO)注册制的基本条件已比较成熟，新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行；另外，今年将适当增加新股供给，但因IPO平均融资规模不大，不心过分担心扩容。

--《分析》中国节后流动性紧势未改，基础货币供应渠道生变再降准可期

春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。

--中国金融：经济下行或进一步影响金融业，银行要加强不良核销流转--银监会

中国银监会主席尚福林日前撰文表示，未来一段时期，经济运行中的困难可能在金融领域进一步显现，要加大呆账自主核销力度，并借助资产证券化、资产流转出售不良贷款。

--中国公开市场：央行1月共进行1,800亿元SLO投放资金，较12月规模大减

中国人民银行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。

--中国新股：证监会再核准24家企业IPO申请，为今年第三批新股IPO

中国证监会周一下发24家首次公开发行(IPO)企业发行批文后，包括东方证券等23家公司先后刊登招股意向书，启动发行程序，网上申购日分布在下周二至下周五（10日-13日），此亦为今年第三批新股IPO。

--中国金融：银行业不良贷款风险目前可控，但不良压力较大--农行董事长

按资产计中国第三大银行--农业银行董事长刘士余周四称，中国银行业不良贷款风险目前可控，但今年不良压力“应该会比较大”。

--中国债市：货币经纪公司获准进入证交所债市，服务品种包括债券及回购等

上海和深圳证券交易所周一公告，两市机构投资者可以委托经依法成立的货币经纪公司，为其交易或者转让在交易所挂牌转让的债券（含资产支持证券）、债券回购、债券衍生产品以及其他相关品种提供居间服务。

--中国证券：监管官员建议放宽券商发债条件，短融期限延至一年

广东证监局局长侯外林建议，适度放宽证券公司发行短期融资券限制，推动券商全方位参与银行间同业拆借市场。具体包括将短融期限延长至一年，以及取消短融和同业拆借额度上限规模等。

【行业/公司】

--中国环境：要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度降低逾3.1%--总理

中国总理李克强周四称，要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放均要减少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。

--中国交通：京津冀一体化将启动三大工程，包括大气治理等--交通部长

中国交通运输部部长杨传堂表示，今年京津冀(北京、天津和河北)一体化将启动三大工程，包括交通一体化、大气治理和产业转移；其中，交通一体化工程主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等有关设施建设。

--中国能源：2020年前一次能源消费年均增速将降至约3.4%--能源局长

中国国家能源局局长努尔·白克力称，随着中国经济发展逐步进入新常态，能源消费增速也将逐步换挡，预计从现在到2020年中国一次能源消费年均增速将降至3.4%左右，到2030年可能降至2.3%左右。

--中国房地产：2月百城住宅均价环比转升为跌，同比跌幅持续扩大--中指院

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，2月百城住宅均价再次同比和环比双跌，同比下降3.84%，连续第五个月下跌且跌幅持续扩大；环比则在上月短暂转升后再度下滑，跌0.24%。

--中国企业：铁路总公司具备条件时会上市，亦在考虑混改--总经理

中国铁路总公司总经理盛光祖表示，在具备条件时铁路总公司会上市，多走市场化道路；同时在混合所有制改革方面，也有所考虑。

--全球贵金属：中国计划今年推出人民币黄金定盘价--消息人士

据知情人士透露，中国计划今年推出人民币黄金定盘价，该定盘价将通过交易所交易确定。中国作为全球第二大黄金消费国，正力争在黄金定价方面获得更大话语权。

--中国个股：上汽集团2月汽车销量44.14万辆，同比微降0.55%

中国最大汽车公司--上汽集团周四发布产销快报，2月旗下各家企业共实现汽车销量44.14万辆，较去年同期的44.39万辆同比微降0.55%。（完）

(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)

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