中国金融市场一周走势回顾

图为上海一家券商内的投资者在查看股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的(4月7日-4月10日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周连四日下跌，累计跌幅0.21%，创两周低点；清明节后客盘购汇需求升温，加之B股、港股的火爆行情亦激发了投资者的购汇热情，推低人民币汇率。同时美元指数持续回升，也加大人民币贬值压力。

公开市场操作:

--中国央行公开市场本周转为小幅净回笼，逆回购利率持稳两周后再度下行10个基点(bp)，不过与二级市场资金利率相比跌幅仍偏小。最近流动性持续宽松，且在一二级市场双管引导下，资金价格明显下降，央行近期强调的降低融资成本的调控效果初显。

分析人士并认为，目前七天逆回购与银行间回购的利差扩至逾40个bp，随着资金预期有效转暖，逆回购利率短期若无大幅度下调，进一步引导作用将弱化；而公布在即的3月及一季度经济数据，料整体仍不理想，稳增长还需货币政策发力，降准等依旧有空间。

债市:

--银行间市场现券收益率当周先涨后跌，IRS则陡峭化下行。因流动性充裕及公开市场逆回购利率再降，推动七天期回购加权利率跌破3%整数位。目前情况来看，短债介入风险有限，但考虑到下周将有大批IPO，还需要谨慎关注资金价格波动。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率降幅有所扩大，追随资金价格跌势；由于对流动性的预期转暖，市场机构纷纷调低报价，不过机构中长期资金成本降幅不及票据利率的下滑速度，反而令获利空间进一步受限。

交易员指出，季度初银行的规模普遍比较宽裕，但由于票据利率跌幅较明显，实际交投也并不算非常活跃，一些机构不急于收票，待市场走势趋稳后再出手。

股市:

--当周沪综指.SSEC累计涨幅4.41%，为连续第五周上涨。此前热炒的成长股本周有所降温，以银行和券商等为代表的蓝筹股接棒成为领头羊，沪综指在4,000点关口稍作徘徊后，周五再次突破收报4,034.31点，再创逾七年收盘高点。(完)

(整理 边竞/李宏薇/张金栋; 审校 张喜良)

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