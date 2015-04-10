中国金融市场一周走势回顾

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的(4月7日-4月10日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周连四日下跌，累计跌幅0.21%，创两周低点；清明节后客盘购汇需求升温，加之B股、港股的火爆行情亦激发了投资者的购汇热情，推低人民币汇率。同时美元指数持续回升，也加大人民币贬值压力。
公开市场操作:
--中国央行公开市场本周转为小幅净回笼，逆回购利率持稳两周后再度下行10个基点(bp)，不过与二级市场资金利率相比跌幅仍偏小。最近流动性持续宽松，且在一二级市场双管引导下，资金价格明显下降，央行近期强调的降低融资成本的调控效果初显。
分析人士并认为，目前七天逆回购与银行间回购的利差扩至逾40个bp，随着资金预期有效转暖，逆回购利率短期若无大幅度下调，进一步引导作用将弱化；而公布在即的3月及一季度经济数据，料整体仍不理想，稳增长还需货币政策发力，降准等依旧有空间。
债市:
--银行间市场现券收益率当周先涨后跌，IRS则陡峭化下行。因流动性充裕及公开市场逆回购利率再降，推动七天期回购加权利率跌破3%整数位。目前情况来看，短债介入风险有限，但考虑到下周将有大批IPO，还需要谨慎关注资金价格波动。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率降幅有所扩大，追随资金价格跌势；由于对流动性的预期转暖，市场机构纷纷调低报价，不过机构中长期资金成本降幅不及票据利率的下滑速度，反而令获利空间进一步受限。
交易员指出，季度初银行的规模普遍比较宽裕，但由于票据利率跌幅较明显，实际交投也并不算非常活跃，一些机构不急于收票，待市场走势趋稳后再出手。
股市:
--当周沪综指.SSEC累计涨幅4.41%，为连续第五周上涨。此前热炒的成长股本周有所降温，以银行和券商等为代表的蓝筹股接棒成为领头羊，沪综指在4,000点关口稍作徘徊后，周五再次突破收报4,034.31点，再创逾七年收盘高点。(完)
(整理 边竞/李宏薇/张金栋; 审校 张喜良)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。