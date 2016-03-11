中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月7日-3月11日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周走升0.36%。本周持续两会维稳行情特点，人民币中间价近期维持相对强势凸显监管层支撑人民币的承诺，在国际美元走跌的背景下，周中人民币汇率和中间价双双创下年内新高，不过人民币能否持续走升市场存在分歧，毕竟中长期人民币仍存在一定贬值压力。但两会结束前市场仍维持相对强势。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周逆回购小量平价操作，继续净回笼资金2,050亿元人民币。降准后公开市场连续两周净回笼累积逾万亿，已超过上周降准所释放的流动性；不过受益于2月资本流出压力下降、信贷投放放缓等因素，银行间资金面延续宽裕，供需平稳之下，公开市场回笼干扰不大。

周中市场上一度有逆回购利率将被调降的传闻，不过央行近两日公开市场的稳健操作将传闻证伪，七天逆回购利率继续稳稳地定在2.25%，自2015年10月降准之后，已近五个月未有过变化。业内人士分析，降准后货币政策目前仍处观察期，短期或难有所动作，而2月CPI超预期上行使短期内降息概率下降，中长期而言制约则有限。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率先上后下，走势震荡。周初，受上周末的政府工作报告提出发力稳增长并提高财政赤字率等表述扰动，令机构对未来新债供给以及经济走势产生疑虑，长端收益率率先攀升，短债表现相对较好；而周中大宗商品价格的由升转跌，亦令市场风险偏好发生转变，带动券价产生波动；不过虽然随后公布的2月通胀数据走高，但可持续性存疑，因未来基本面走势仍不明朗，多空交织因素下，交投显胶着，市场情绪仍谨慎，短期仍无明显方向。

票据:

--中国票据市场转贴利率本周略有下行，总体延续上周降准后稍显清淡的局面。本周资金面延续宽松，短端回购利率走稳，但中长期资金价格下行幅度明显，为票据配置留出一定利润空间；不过市场需求一般仍以到期再配置为主，票据价格降幅有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周小幅冲高后回落，成交量大幅萎缩，场内观望氛围浓厚。本周正值中国“两会”召开，盘中随有明显护盘迹象，但中国2月CPI数据回升较快，欧洲央行亦宣布货币宽松政策，引发投资者对滞涨的担忧，市场整体估值水平有下移趋势。大盘重心持续下移，致沪综指2,800点附近维稳位置支撑渐失，后市恐继续下探寻底。

期市:

--中国上期所沪金当周微幅上扬0.6，周中一度触及268.7元的逾13个月高位。欧洲央行下调利率和扩大资产购买计划规模的提振欧元区经济举措，提振欧元反弹，美元应声下跌，以美元计价的黄金期货以随之上扬。沪金主力合约周五收报265.75元。

--中国上期所期铜当周微幅上扬0.5%，但盘中一度跳涨至39,400元的四个半月新高。在美元下跌以及市场对通胀担忧一度助涨铜价在周初快速上涨，但对中国经济成长和需求的担忧仍然主导市场，令铜价涨幅收缩。沪铜主力合约周五收报37,700元。(完)