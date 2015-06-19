中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月15日-19日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周累计下跌0.02%，亦为连续四周下跌，中间价则三周连升至一个月新高。人民币即期汇价本周大部分时间维持在区间内窄幅整理，尽管国际美元因美联储加息预期减弱而创下逾一个月新低。本周分红月客盘购汇需求旺盛，周五由于端午假期临近市场流动性不足，人民币一度创近两个月盘中新低，但收盘守稳6.21元关口凸显央行维稳决心。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周如预期中空窗，未能续做到期的中期借贷便利(MLF)消息则略令人意外。业内人士称，现有经济形势并不支持货币政策转紧，宽松仍是大方向。至于总量调节，央行可能会使用包括降准在内的其他更长期工具，来弥补期限仅三个月的MLF的不足。

他们同时指出，在前期密集出台降准和降息等大举措后，经济已有显稳趋势，加之为减少股市、房价等资产泡沫化风险，央行可能会放缓宽松政策出台的频率，以观察前期措施效果。

债市:

--中国银行间市场本周现券呈震荡走势。受新一轮IPO启动叠加半年末因素影响，资金面趋紧推动回购利率上行；此外本周到期的中期借贷便利（MLF）未续做对市场情绪影响暂有限，但对于宽松政策的预期分歧有所显现。端午小长假期间的政策动向继续受到密切关注，另外下周IPO解冻后资金面会否缓和亦值得观察。

票据:

--因本周资金显紧，中国票据市场转贴利率本周以跨月为主的短票价格领涨，而在政策宽松预期支撑下，六个月期的足月票据利率涨幅相对有限。下一步票据价格走向，主要还是要看月末前流动性变化和是否有宽松政策出台而定。

股市:

--当周沪综指.SSEC重挫13.32%，创下七年来最大单周跌幅。新股申购启动带来的资金面压力，以及监管层严查配资等融资隐患，使得市场资金面吃紧，前期热炒的创业板股票大幅下挫，令人气受损；沪综指节节败退，跌破多个整数位，周五收挫6.42%至4,478.364点，创近一个月收盘新低。(完)

(整理 边竞/吕雯瑾/李宏薇/张金栋/林琦; 审校 张喜良)

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