中国金融市场一周走势回顾

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
以下为路透中文新闻为您整理的6月20日-24日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周贬值0.36%，受周五英国脱欧影响，当天人民币就大跌0.56%，跌幅为今年1月6日以来最高。本周前四天震荡回升，受脱欧风险事件影响，交投谨慎，周五英国确定脱欧后，人民币汇率盘中动荡加剧，最终暴跌，但流动性明显不足，市场未出现恐慌性购汇，监管层亦静观其变，市场关注下周购汇力道大小，预期中期人民币汇率交投区间料向贬值方向移动，但幅度有限。
公开市场操作:
--因应季末流动性压力，中国央行公开市场当周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿元人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍有不确定性，但料央行仍会主动出手平抑波动。
他们并认为，央行逆回购+MLF(中期借贷便利)的中短期政策组合可能延续；不过鉴于英国最终公投脱离欧盟，将加大全球市场动荡，中国央行货币政策宽松预期随之升温，部分机构降准呼声再起。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率小幅反弹后再度明显下行，周一午后资金面突然收紧一度令机构对月末流动性颇为忧虑，不过随后资金供给逐渐缓解，市场心态也重回平稳现券亦重归强势，而周五英国公投中退欧派获胜，全球市场避险情绪大幅升温，现券收益率因此再下台阶。
英国退欧事件令全球经济面临较大不确定性，金融市场动荡也在所难免，若冲击过于剧烈，不排除各主要央行联合出手干预，在此背景下，短期内对中国货币政策预期也有所松动，并支撑债市维持偏强格局。
票据:
--中国票据市场本周转贴利率当周明显下行，一年期电票转贴利率跌破3.00%关口。交易员称，各类银行收票热情显着升温，在票源有限的情况下，票据资产价格随之走高，6月末考核时点之前，料票据价格还将继续处于低位。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周震荡收低，周五英国脱欧超市场预期，拖累全球股市普跌，令避险情绪陡然提升，市场仍需时间消化脱欧的利空因素，预计全球股市仍以波动和调整为主，A股也将受负面情绪的传染面临一定调整压力，但黄金板块等避险品种将受到市场追捧。(完)
(整理 边竞/吕雯瑾/张晓翀/李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。