全球奢侈品牌放慢在华扩张脚步 新秀丽超车LVMH

图为2011年5月30日，新秀丽在香港举行的投资者午餐会上展示的旅行箱。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港2月27日（记者 Clare Baldwin） -全球奢侈品巨头们正在放慢在华扩张速度，因更多消费者前往海外购物，而商场运营商将品尝苦果。

莱坊和伍兹贝格对43家零售商的研究显示，三分之二的高端零售商去年在华新开店数量未达目标，H&M(HMb.ST)和Zara(ITX.MC)等低端服饰品牌扩张的速度则超越了目标。

这种变化体现了中国政府打击高端礼品、中国人前往海外购买奢侈品以及中产阶级寻找可负担品牌的影响。

新秀丽(1910.HK)这样的品牌欢迎消费者转向低端。去年，该公司在中国新开200家店，今年目标是500家。

“我们之前好像是不需要的品牌。他们需要奢侈品牌。平衡正在改变。”新秀丽亚太和中东总裁Ramesh Tainwala说道。

Tainwala表示，在青岛和乌鲁木齐的百货商店里，新秀丽现在能获得最好的铺位，一年前还只能被归为箱包类品牌。

商业地产服务集团高纬环球高管JamesHawkey预计，中国30大城市里正在开发的700个购物中心、百货商店和折扣店中，高达四分之一可能失败，开发商可能损失高达1,500亿元。

“中端零售商迅速扩张，但不足以用掉所有的购物中心。”

他指出，在成都和沈阳等一些城市，可能有10个购物中心在建，而Zara和H&M这样的商家只打算开两三家店。

对于奢侈品牌来说，他们的在华店铺越发成为消费者看货的地点，而购买行为则发生在海外。

出于对仿冒商品的疑虑和避税需要，中国富人一直前往海外购物。更低的签证要求以及对新体验的渴望促使越来越多的中国人前往海外市场，去年海外游人数达到1亿，同比增加20%。

全球最大的奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)计划将在华年度扩张速度放缓至4-5%，为2013年的一半左右。

“我可以确认，不打算在二线或是四线城市发展。我们仍希望出现在标志性地区。”LVMH首席执行官兼董事长BernardArnault上个月对分析师说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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