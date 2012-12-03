马自达11月在华汽车销量同比下降29.7%

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京12月3日电---日本汽车制造商马自达(7261.T)周一表示,11月在中国售出12,187辆汽车,较上年同期大跌29.7%.中日两国领土争端掀起的中国反日情绪仍在影响着日系车商.
马自达10月在中国的汽车销售暴跌45%.
马自达中国区负责人Noriaki Yamada上月在广州车展接受采访时表示,11月公司在华销量可能较上年同期下降约34-35%.
马自达在声明中称,今年前11个月公司在华销量同比下滑11.3%至169,814辆.(完)
--编译 李春喜/田建华;审校 程琳/张涛
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。