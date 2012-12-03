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中国财经 | 2012年 12月 3日 星期一 16:40 BJT

马自达11月在华汽车销量同比下降29.7%

路透北京12月3日电---日本汽车制造商马自达(7261.T)周一表示,11月在中国售出12,187辆汽车,较上年同期大跌29.7%.中日两国领土争端掀起的中国反日情绪仍在影响着日系车商.

马自达10月在中国的汽车销售暴跌45%.

马自达中国区负责人Noriaki Yamada上月在广州车展接受采访时表示,11月公司在华销量可能较上年同期下降约34-35%.

马自达在声明中称,今年前11个月公司在华销量同比下滑11.3%至169,814辆.(完)

--编译 李春喜/田建华;审校 程琳/张涛

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