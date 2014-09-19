中国金融市场一周走势回顾

图中为百元面额的人民币和美元纸币。 REUTERS/Nicky Loh

以下为路透中文新闻为您整理的(9月15日-19日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币对美元[CNY=CFXS]本周累计贬值0.1%，周内受消息面影响市场心态起伏，但波幅受到限制。周初受令人失望的国内经济数据影响，离岸CNH市场人民币大幅迅速走贬，并带动境内价格同向走跌；随后国内传闻央行再次动用定向调控工具，加之境内市场有中资大行结汇支撑人民币，使得在岸和离岸市场做空人民币的热情降温。短期人民币可能以小幅振荡

波动为主，升贬值空间均有限。

公开市场操作:

--经济走弱促中国央行定向宽松当周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。

业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

债市:

--银行间债市本周现券大幅走暖，因经济数据表现糟糕，央行先推出5,000亿元SLF大规模放水，后又在公开市场上主动下调正回购利率，债市多头情绪高涨，10年国债收益率跌至4%，10年国开债收益率创年内新低。

市场人士并指出，受季末及新股发行等因素制约，货币市场上质押式回购价格CNREPO=CFXS仍持稳，目前现券收益率曲线过于平坦，短端利率制约了现券收益率进一步下行空间，且券价上涨过快，下周要警惕获利盘回吐压力。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率略降，目前成交年息在4.85%左右；受央行SLF消息鼓舞，即便在季末时点前，银行收票热情也普遍升温。

交易员并指出，目前银行放贷普遍偏谨慎，在信贷额度相对充裕的情况下，以票据补缺贷款成为无奈选择，不过距季末所剩交易日已不多，多数银行在完成补规模目标后料将停止收票，届时转贴利率将止跌，或有小幅反弹空间，但幅度应不超5-10个基点(bp)。

股市:

--本周先抑后扬，累计小跌0.1%。周初因证监会公布第四批新股发行批文，资金面担忧及获利回吐引发股指大幅回调，创半年来最大单日跌幅。所幸央行及时行动，引导正回购利率下行及市场传出央行发行大规模SLF(常备借贷便利)，令资金面预期缓解，大盘连续三日反弹，周五沪综指收报2,329.451点.

期市:

--本周沪金继续走弱1.04%，周五并创下1月9日以来的逾9个月新低，并为连续第三周下跌。尽管中国的宏观数据，尤其是工业增加值的增速远低于预期，支撑金价，但美元指数本周攀升至逾四年最高水准，美股也创下新高，且美联储周三暗示开始升息后步伐可能快于预期，令美国加息的忧虑不断加重，美国经济走强都继续削弱黄金的吸引力。沪金主力合约SHA本周末收报243.7元/克。

--本周沪铜价格先抑后扬，最终小幅上扬0.4%，且周三一度冲高至每吨50,990元，为7月9日以来新高。尽管中国房地产市场再显疲弱迹象，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示升息速度可能快于预期，支撑美元，打压铜价，但周中有报导称中国央行向该国大型银行提供新贷款，支撑全球最大金属消费国的经济，支撑沪铜价格。沪铜主力合约SCFcv1本周末收报48,770元/吨。(完)

(整理 丁淑琴/边竞/李然/李文科； 审校 曾祥进)

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