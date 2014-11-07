中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月3日-7日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币对美元即期本周累计贬值0.15%，整体供求均衡。周内APEC会议在北京拉开帷幕，汇市持稳态势明显。惟周五收盘前随境外CNH市场明显走贬，因美国非农夜前美元看法偏多，空头平仓观望，引发市场波动。境内市场整体看法则仍然较为稳定，认为年底前人民币仍有小幅升值空间。

公开市场操作:

--露出海面的永远只有冰山一角，恰如今年以来的中国央行货币政策。中国央行公开市场周四操作再次平稳对冲，市场淡定以对风平浪静，但今年债市波澜壮阔的行情，却讲述着不一样的流动性宽松故事。

分析人士指出，目前货币政策以保持银行间市场流动性宽松，并以此将低利率传导至实体经济的方向为主。故公开市场除利率变化会影响交投情绪外，多放或少放几百亿资金，对流动性的边际影响几乎看不到。

他们表示，今年货币政策有很清晰的三条线，一是想法设法降低实体经济的融资成本；二是以创新的工具投放基础货币；三是政策发力以“定向”为主。可预见至明年上半年的货币政策操作，都会以此“三项”思路为主。

债市:

--银行间现券本周走势强劲，周初官方制造业PMI走低，预示宏观经济下行态势不改，推动市场对政策进一步宽松预期空前高涨，一二级市场联袂走暖，金融债收益率一度下跌20基点；随后收益率虽小幅反弹，但央行货币政策报告首度公开承认MLF等信息再次提振做多热情，现券买气再受鼓舞，短期料向好态势暂难扭转。

票据:

--本周转贴利率小幅反弹。月初机构有一定收票需求，周初转帖利率曾延续上周跌势继续小降，但实际票据报价已和资金成本形成倒挂，导致部分机构暂离场观望，等候价格合理回归，本周后段转帖利率小幅上扬。交易员认为，以目前转帖利率年息4.10%-4.20%来看，机构盈利空间仍有限，除非以隔夜等短期资金来匹配票据资产，但这种模式并不可持续。

股市:

--本周沪综指.SSEC加剧震荡，盘中一度冲击逾两年半高点。高位卖压仍然沉重，量能规模亦达四年来最大。尽管近期沪综指表现较好，但其他分类综合指数表现分化，在目前获利盘丰厚的情况下，有资金逐渐离场的迹象。短期市场升幅已大，年底仍面临一定回调压力，且经济基本面情况对大盘走势形成制约，市场目前处于上下两难境地。

期市:

--当周沪铜小幅下跌0.3%，周初两个主要矿场将举行罢工淡化了供应不断增长的前景，一度支撑铜价，但后半周受供应疑虑、美元上涨和中国经济忧虑拖累下，铜价走低。沪铜主力合约SCFcv1本周五收报47,190元。

--当周沪金下跌4.2%，为连续第三周下跌，周五盘中并最低触及223.1元的逾五年低点。主因美元急升，削弱了黄金的投资吸引力，国际美元打开了跌向1,000美元关口的通道，带动沪金大幅下跌，而此次金价大跌过程中，中国的现货买需并没有如约而至，亦进一步打击金价，而美国联邦储备理事会可能提早升息的预期将推动美元上扬，金价短期继续承压。沪

金主力合约SHAUcv1周五收报225.50元。(完)

(整理 吴芳/李文科/李然/丁淑琴; 审校 毕晓雯)

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