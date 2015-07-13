焦点：中国经济放缓且股市震荡 豪华车在华销售遇双重打击

2012年8月14日在北京一家宝马展厅拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透北京7月13日 （记者 Norihiko Shirouzu） - 中国股市激烈震荡，加上经济增长的忧虑抑制消费者对汽车品牌的需求，这导致德系豪华车在华售价正在下滑。

据一家宝马经销商的负责人称，面对客流量及订单双双下降，该经销商旗下的十几家宝马4s店迫于无奈推出了幅度日渐加大的打折优惠活动以吸引客户。

该负责人称，由于中国经济增势放缓，加上当局反腐影响豪华车销售，他们的业务本来就很疲软，不得不在去年推出95折优惠活动来提振销售。

据该负责人称，中国股市在过去一两周暴跌，令潜在买家的财富净值受到重创，许多4s店不得不对宝马X6等车型推出更大幅度的打折优惠活动。

“过去18个月业务一直疲软，但近期我们又不得不更大幅度的打折，”该负责人称。由于不想影响到集团与宝马的关系，该负责人要求匿名。

宝马在声明中称，他们知道“有必要在市场波动时有效地支持经销商”，他们已经实施了包括减少出货量在内的一些措施来帮助经销商减少库存，同时还采取了“各种”举措来管理经销商的现金流。

打折优惠和调整价格并非只是豪华车品牌采取的举措，而是似乎已经遍布中国整个乘用车市场。

据研究公司JATO Dynamics称，中国乘用车加权平均零售指导价（MSRP）仍相对较高，为28万元人民币左右（4.5万美元）。

JATO称，但实际加权购车价自2012年以来稳步下滑，目前略低于17万元，这主要与经销商大打折扣优惠有关。

自6月中旬以来，一家经销商集团旗下的奔驰4S店的客流量明显减少，当时正值中国股市开始下跌之际。在中国股市此轮下跌中，主要股指跌幅高达30%。

这家经销商集团的一位高级经理称，过去一个月旗下部分奔驰4S店的客流量与去年同期相比“下降20-30%”。

**下调销量预测**

中国汽车工业协会（CAAM）上周五将2015年预期中国汽车销量增速下调至3%，这是中国股市震荡可能影响实体经济支出的首个迹象。

该协会此前预测，2015年中国乘用车及商用车销量将增长7%至2,510万辆。

鉴于中国经济增速放缓至最近25年来的低谷，汽车经销商们维持过去几年的两位数经营利润率并非易事，只能勒紧裤腰带来阻止利润率进一步下滑。

上述那位宝马经销商集团的负责人称，他们旗下的店铺已经暂停增聘人手。

包括通用汽车(GM.N)、大众汽车(VOWG_p.DE)在内的一些车企已经重新调整了他们在华的定价策略，他们将加权平均零售指导价调低至更加接近当前的交易水平。

通用汽车驻上海发言人沈燕飞通过电邮称，公司没有考虑裁员或大规模减产。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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