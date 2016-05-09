焦点：中国钢铁及铁矿石期货大跌 需求担忧冲击大宗商品价格

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透上海/新加坡5月9日 - 中国大宗商品价格周一大跌，其中钢铁和铁矿石价格以6%跌幅领跌，因围绕中国需求的担忧加剧，导致大宗商品价格进一步扩大已延续两周的大幅跌势，工业金属市场的虚假反弹也戛然而止。
上个月投机性资金涌入中国大宗商品期货市场，押注中国经济即将触底。疯狂的买盘引起国内交易所及监管部门的高度警惕，担心量价齐涨可能导致泡沫形成。
为了限制钢铁及煤炭等商品投机活动，中国三大商品交易所已经采取积极措施，包括提高交易保证金、手续费、以及扩大涨跌幅限制等等。
市场大幅波动及当局反应，引发全球市场扩散效应疑虑，特别是在去年股市的暴起暴落之后。
周一大连交易所称，将持续强化市场监管，并可能进一步调高交易费用以抑制投机。
“在各交易所祭出措施后，期货市场流动性大幅下滑，如今投资人担心中国经济趋势会必先前预期要疲弱，损及市场信心，“深圳招商期货分析师赵超越(Zhao Chaoyue，音译)表示。
上海期交所主力螺纹钢合约周一创下史上最大单日跌幅，触及跌停6%至每吨2,175元人民币，为4月7日以来最低。
大连交易所9月铁矿石期货也下挫6%跌停，至每吨388元人民币。
交易商称，钢坯现货价过去几日大幅下跌。钢坯价格呗视为现货市场的重要参考价格。
周日公布的海关数据显示，中国4月铁矿石进口较3月下降了2.2%，铜矿石和精矿较上月下降8%。
中国钢铁工业协会周一称，中国港口铁矿石库存4月底超过1亿吨，加剧了对基本面疲弱的担忧。
招商期货的赵超越称，“钢铁需求在6月到8月间会出现季节性疲软，而产量持续上升，投资者则把产量增长看成经济复苏的转折点。”
其他与钢铁生产相关的原材料期货周一也下挫，焦炭跌6.9%，焦煤跌4.3%，镍下跌3.3%。(完)
(翻译 刘秀红/张明钧/张荻； 审校 于春红/孙茉莉/杜明霞)
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