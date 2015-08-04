高杠杆明星“逆袭”之旅：从中朝边境巡逻兵到鸡蛋期货大鳄

路透上海8月2日 （记者 Engen Tham） - 十年前，十几岁的张雄杰是在中朝边境巡逻的一名士兵。

现在他住着奢华酒店，开着一辆梅赛德斯-奔驰CLS，这“一夜暴富”的传奇旅程部分是因为他控制了中国金融市场最模糊的一个角落之一：鸡蛋期货。

他表示，2014年赚了6亿元。这种惊人的赚钱速度凸显了中国新生期货市场类似赌场的性质，以及这些市场可能遭遇崩溃的风险。

张雄杰通过自己的账户交易，路透无法独立核实他的盈利。

“我们穷人出身，一穷二白，有这种机会为什么不把握，”27岁的张雄杰接受采访时面带微笑，语调温和。

他瞄准的机会非常特别：迅速借一大笔钱，然后在一个外界知之甚少的市场赚取高额利润。

“期货杠杆高啊，”张雄杰说道，他是其他中国交易员眼中的明星。“能够一夜暴富。”

但随着近期中国股市崩跌，追求一夜暴富的加杠杆散户投资者高度集中的现象正日渐让中国监管者担忧。

杠杆投资者被迫平仓引发的滚雪球效应，加剧了6月中旬中国股市的暴跌。

目前张雄杰的投资远远不止鸡蛋期货。他也经历了猛烈的爆仓，称自己去年有一次在两天内因为做错而损失多达4亿元。

**回到期货**

中国在2013年11月决定开启鸡蛋期货市场，张雄杰借此契机，从一个来自宁波贫寒家庭的穷小子，一跃成为去年掌控鸡蛋期货市场的投机大鳄。

“我让它跌它就跌，让它涨它就涨，”张雄杰说道，他当时在武汉一家专业咨询机构工作，这家机构逐日收集全国的鸡蛋信息。

但现在张雄杰的投资范围已经超出了鸡蛋期货，他称自己在其他市场的输赢更大。

“鸡蛋才赚3000万出头，现在一天的浮亏都有这么多，”他说道，并称现在使用杠杆进行钢筋和铁矿石期货交易。

正如中国的股市一样，中国的期货市场也是散户投资者为主，散户们更情绪化，更容易从高利贷者那里借取杠杆资金。

据中国期货业协会的数据，2013年，个人投资者占期货市场交易账户的97.4%，而据证监会的数据，同期个人投资者占股票交易账户的97%左右。

尽管参与股票期货交易有50万元的门槛，但许多资产市场的最低门槛可能低达3,000元--而且这个市场正在扩张。

“（风险）理论上会比股市高，因为它杠杆可以放得很大……主要原因是，投资者在投资的时候，太容易有杠杆，”信达证券首席经济学家陈嘉禾说道。“所以进行非理性投资的能力比较大。”

对于张雄杰来说，在期货市场可以轻松获取杠杆意味着他可以大胆下注。这位明星交易员当年为了上大学当了两年边境巡逻兵，每月挣1,000元。

“目标是做全球收益率最高的对冲基金，规模大概在1000亿元左右，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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