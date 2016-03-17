焦点：中国收紧对冲基金牌照规定 “幽灵”基金纷纷力求保住资格

路透香港/上海3月17日 - 一夜间就出台的严苛监管新规，让中国的对冲基金业措手不及。对冲基金经理及律师对路透表示，这可能造成到今年8月，有超过一半的对冲基金被迫关闭。

作为政府整顿金融业措施的一部分，监管机构上个月发声要关闭大约17,000家“幽灵”基金管理公司。国内及外国对冲基金管理人正在急切地寻求法律建议，聘雇合格的雇员并发行新产品，以求保住牌照。

新的对冲基金规定旨在缩小这个巨大的行业群体。这个被称为“狂热东方”的行业里欺诈盛行。

不过行业内的许多人表示，这些措施出手过重且操之过急，在中国经济增长创逾二十年最慢的局面之下，有可能会扼杀亟需的本国和外国机构投资。

“监管者很难对这么大的范围进行监督，因此现在他们试着减量，”香港律师事务所Sidley Austin合伙人Effie Vasilopoulos表示。

“这种做法合情合理，但有其风险存在，亦即在试图重新减量的过程中，有可能出现过度减量的反效果。”

由于担心中国宽松的登记备案许可机制使得行骗者与影子银行数量大增，因此中国不断加大对对冲基金的监督力度。

根据中国证券投资基金业协会(AMAC)数据，2015年私募基金登记数量激增逾一倍，总数超过2.5万家。AMAC表示，其中约三分之二是并未推出产品的“幽灵”基金管理人，他们可能利用登记备案进行非法募资或放贷。

业内人士表示，尽管许多“幽灵”基金可能没有任何不法行为，但AMAC牌照经常被用来为对等放款诈骗平台提供掩护。部分行骗人甚至会直接用来为根本没推出的虚假基金提前募资。

**标准提高**

就在中国农历年前，中国证券投资基金业协会(AMAC)上个月称，正提高新风险管理和资格要求标准。

对于信息披露缓慢将给予处罚，新基金管理人有义务取得法律意见书认可其操作--这些规定均立即生效。

该协会表示，如果基金管理人在5月和8月的截止期限前未能推出产品，将面临撤照。根据市场人士，这引发为了保照的一波新产品推出潮。

“新规定的方向正确，但问题是，在中国农历年前才公布，还立刻生效，短时间内就需合规。”高伟绅律师事务所(Clifford Chance)中国办公室合伙人张莹(Ying White)指出。

“因此能够因应的时间不多，而且规则条例中还存在许多模糊地带。”

尽管新规定为律师带来兴旺生意，一则复杂的法律意见书可能收费达10万元人民币，但市场内部人士说，他们预计会有多达12,000位基金管理人被撤照，或是基金被关闭。

被中国证券投资基金业协会点名未推出产品的几位基金管理人告诉路透，他们正在规划新产品，希望能保住注册证。

“我们都知道新监管规定了。”山东海洋明石产业基金管理有限公司一名要求不具名的员工说。“我们目前正在规划推出新的私募基金产品。”

**人才短缺**

一项新规定要求高级管理人员具备基金管理资质和经验也证明难以达到，上海的一名帮助设立对冲基金的银行人士称，因为没有足够的人才。

“短缺来看，这让我的客户很烦恼，但从长期来看对于这个行业却是一件好事，”她说。

上海一家小型对冲基金的员工称，资格的要求让人头疼。

“目前我们只有一人参加过考试，现在有一个同事紧急报名考试，”她说。“希望考试不难。”

AMAC未回复置评请求，不过一名了解该组织想法的人士说，员工感觉AMAC批准了太多基金，但对市场却没有相应的监管。

这位消息人士确认，AMAC已经放缓了审批，而且正在考虑采取进一步限制措施。AMAC是一家政府机构，受中国证监会和民政部监管。

虽然新规定针对的是国内基金，但那些通过跨境投资方案已经成立在岸实体的外国基金经理、以及希望与国内基金合作的外资公司也同样受到打击。

一家数十亿美元规模、正考虑采取这种方案的海外基金高管称，规定修改后，他的公司不得不推迟启动计划。“虽然打击的是不法实体，但限制措施也冲击到那些真正想从事这项业务的基金，”Llinks律师事务所驻上海合伙人Elva Yu表示。

中国私募基金增长图表：tmsnrt.rs/1U3ci8Y (完)