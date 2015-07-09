综述：中国一行两会抢救流动性危机 券商短期无流动性之虞

作者 李贺

路透北京7月9日 - 中国金融监管层周四齐发力，目标一致指向证券公司的流动性问题。市场人士普遍确认，此前一度紧张的券商流动性困难已经解除；而今日股市和债市也均呈现反弹之势。

分析人士指出，证券公司此前由于出资购买蓝筹ETF，自营增持蓝筹股等原因对流动性消耗较大，情况比较紧急；从今天的情况看，债券市场平稳，反映券商流动性无虞，且市场信心也受到提振。

“券商的流动性稳住了，流动性压力已经全面解除，这次监管层的反应很快，如果任其蔓延情况比较危险；现在不用怀疑监管层的能力和底牌。”华泰证券首席金融分析师罗毅表示。

新华社周四援引中国央行消息称，央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持；银监会周四鼓励银行业金融机构与中国证券金融股份有限公司开展同业合作，提供同业融资。

中国保监会周四中午亦表示，保险资产管理公司通过发行保险资产管理产品募集资金，与证券公司开展融资融券债权收益权转让及回购业务，可以协商合理确定还款期限，不得单方强制要求证券公司提前还款。

而数位消息人士周四透露，中国证券金融股份有限公司已发行了800亿元人民币短期融资券，本次采用非公开发行方式，期限三个月，利率为4.40%。

在数个政策利好推动下，中国银行间债市周四情绪回稳，现券收益率和IRS先跌后涨，转为震荡；国债期货主力合约则明显上涨，表现略为突出。剩余期限近10年的国开债150210券最新报价在3.9300%/3.9150%，上日尾盘为3.9600%/3.9400%。

华北某银行资产管理部人士此前对路透表示，央妈再不救券商就有流动性问题了，券商在卖债盘活流动性；而我们也提前卖了些短债作为防备。

而中信建投宏观债券首席分析师黄文涛在报告指出，昨日剩余期限10年的国债150005开盘一路低走,最低达到3.3%，尾盘回至3.48%；抛售力量主要为券商，尽管和上一日3.45%的收益率相较并没有上行太大，但由于先涨后跌，可能会挫伤市场做多情绪。

海通证券宏观团队认为，（昨日）国债期货的大跌反映了市场对流动性风险的担忧，甚至担心会传染到最安全的国债市场。

对于近日的券商流动问题，一位基金金融行业研究员表示，这次券商的流动性压力稳住了，也间接防止了券商、基金卖债影响银行间债券市场，以及进一步引起汇率波动。

**流动性危机短期已解**

对于证券公司流动性问题，一位券商非银行业分析师表示，券商自营增持了蓝筹股又不能卖，还要拿出净资本15%的资金去买蓝筹ETF，这些都对券商流动性产生影响。

上周末，21家证券公司发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF（交易所买卖基金）；同时，当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持；国内媒体称，周一，21家参与救市的券商将超过1,280亿元的资金划给中国证券金融股份有限公司帐户。

不过，在中国央行和银监会、保监会合力稳定下，市场回归平静。多位债券市场交易员表示，今日债券市场情绪稳定，无论券商还是基金都没有集中抛售债券的现象，和昨日形成极大反差。

对于央行承诺为中证金提供流动性，一位中大型券商自营部门人士此前表示，目前流动性比较紧张，补充流动性需要直接的方式。

而今日消息称央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，上述券商自营部门人士认为，央行对中证金的流动性支持从之前预期的发短融变成了直接再贷款，解决了券商的燃眉之急。

今天中国证券金融公司已发行了800亿元人民币短期融资券，速度亦超过市场预期。有接近监管层人士称，按照过去经验，中证金若发行800亿元人民币额度的短融，其需要经过央行的审批流程。

中国人民银行新闻发言人指出，为支持股票市场稳定发展，中国人民银行积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性；而中国证券金融股份有限公司周三称，近期其启动了新一期短期融资券工作。

此外，保监会今日发布的关于险资与券商开展融资融券债权收益权转让及回购业务，并不得单方强制要求提前还款的通知，也耐人寻味。一位保险资管投资经理称，之前保监会对险资投两融收益权没有明确规定，因此险资投资两融需要进行产品包装，比如包装成资管计划。

“这是第一次保监会官方承认险资可以投资两融收益权，算是一种态度上的表达；之前保险资金投资这个标的还需要走资管通道包装一下，而且今年上半年保监会还特别对险资投两融的余额进行排查。”前述券商非银行业分析师指出。

中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。沪综指.SSEC收报3,709.330点，涨202.14点或5.76%，此前最大单日涨幅为2009年3月4日的6.12%。上证A股今日成交6,701亿元人民币，上日为6,990亿元；创业板收涨3.03%至2,435.75点。（完）

(审校 杨淑祯)

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